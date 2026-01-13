Makoke recuerda su romance con Julio Iglesias: "Era un señor"

Makoke mantuvo un romance de seis meses con Julio Iglesias
Trabajadora presuntamente agredida sexualmente por Julio Iglesias: "Le dije que no, pero lo hizo"
'Vamos a ver' se ha hecho eco de la noticia con mayor repercusión de los últimos tiempos: las acusaciones de dos extrabajadoras de Julio Iglesias que aseguran que el cantante las agredió sexualmente.
Makoke, que mantuvo una relación sentimental con el cantante durante unos seis meses, se ha mostrado realmente sorprendida ante esta noticia en 'Vamos a ver' y ha asegurado que ella nunca vivió algo parecido a su lado mientras mantuvieron ese romance.
"He trabajado de azafata por toda España en su gira. Me he quedado en shock y no me lo puedo creer. Conmigo siempre fue un señor y no puedo decir lo contrario", ha comenzado a contarnos.
Makoke ha continuado relatando: "Como jefe también fue siempre impoluto. Éramos como diez chicas y siempre nos trato con mucho respeto y sin ninguna salida de tono. Siempre fue respetuoso y la gente del servicio de su casa le tenían muchísimo cariño. Eran como familia y eso lo he vivido yo".
A pesar de su experiencia, Makoke no quiere poner en duda el testimonio de estas chicas aunque destaca que es muy duro de o que le están acusando a Julio Iglesias: "Hace 35 años y la gente puede cambiar. Es muy duro de lo que le acusan".
Extrabajadora de Julio Iglesias: "Me sentía empujada a hacerlo sin opción a decir que no"
La investigación ha sido realizada por 'elDiario.es' en colaboración con Univision Noticia. Estos medios han hablado con ambas mujeres y sus testimonios son realmente terroríficos.