Lidia González 14 ENE 2026 - 13:55h.

Anna Gurguí destapa las posibles intenciones de la nueva ilusión de la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’

El asombroso parecido entre el nuevo novio de Lucía Sánchez e Isaac Torres

Lucía Sánchez ha confirmado que está enamorada de nuevo y, a pesar de confesar el “miedo” que siente, lo ha hecho público tras todos los rumores que se han generado a su alrededor. Sin embargo, no todo pueden ser buenas noticias para la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y es que una persona muy cercana a su nuevo novio ha roto su silencio, destapando algunas de sus intenciones. ¡Dale al play y no te pierdas los detalles, en exclusiva, en el programa completo en Mediaset Infinity!

Desde que saltase a la fama, la que fuera ganadora de ‘Gran Hermano DÚO’ no ha tenido buena suerte en el amor, ya que acumula un pasado sentimental repleto de infidelidades, desilusiones y dobles caras. Todo este recorrido ha hecho que se cierre completamente y le cueste conocer a alguien, cosa que parece estar solucionando. Pero Anna Gurguí se sienta en el plató de ‘En todas las salsas’ con información de primera mano que no dejaría en buen lugar a este misterioso chico: “Estaría encantado de contar cositas”.

La colaboradora del videopodcast, que ha desvelado el gran parecido físico que tiene la nueva ilusión de la influencer con Isaac Torres, padre de su hija, cuenta toda la conversación que ha tenido con esta persona. Según el entorno cercano a este chico, la pareja sentimental de Lucía podría hablar, ya que a él “le va la marcha”.

Lucía Sánchez ha encontrado de nuevo el amor, tras los últimos varapalos personales que se ha llevado. Aunque ha intentado mantenerlo en rigurosa intimidad, después de ser el centro de todos los rumores, ha dado el paso de anunciar su relación. Los colaboradores del programa ponen sobre la mesa todos los detalles del romance de la creadora de contenido.

Lucía Sánchez ha dejado sin palabras a todos sus seguidores al hablar de su nueva relación. Aunque está muy feliz por este dulce momento que atraviesa, Anna Gurguí tiene información que podría hacer peligrar el romance de la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’. La colaboradora del videopodcast cuenta todos detalles y deja sin palabras a sus compañeros, quienes no dudan en sacar la cara por la influencer: “Qué asco de gente”. ¡Dale al play y descubre lo que ha contado en el programa completo, en Mediaset Infinity!