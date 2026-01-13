Lidia González 13 ENE 2026 - 18:15h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ confirma su romance con un misterioso joven, muy parecido a Isaac Torres

Lucía Sánchez habla de su nuevo novio tras salir a la luz su relación

¡Lucía Sánchez ha sido pillada! La influencer no ha tenido más remedio romper su silencio y confirmar que está de nuevo enamorada, algo que le da mucho miedo, según ella misma admite. Después de generar mucho revuelo por los comentarios de un misterioso chico en sus publicaciones, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha terminado por aclararlo todo. Anna Gurguí llega al plató de ‘En todas las salsas’ con una información exclusiva y saca a relucir el asombroso parecido entre el nuevo novio de la gaditana e Isaac Torres. ¡Dale al play y no te lo pierdas, en el programa completo en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha despistado mucho a sus seguidores, quienes habían supuesto un acercamiento con Manuel González al verla tan sonriente compartiendo plató con él. Sin embargo, tras desmentir esta información, la influencer ha sorprendido a todo el mundo admitiendo su nueva ilusión. Por su parte, Anna Gurguí ha conseguido ver imágenes del chico que le ha robado el corazón a la gaditana y lo tiene muy claro: “Es estilo ‘Lobo’”.

“He podido acceder a sus redes sociales, solo tiene 5 imágenes”, comienza explicando la colaboradora del videopodcast antes de enseñárselo a sus compañeros, quienes no han dudado en reaccionar. “Es igualito que Isaac Torres, pero sin tatuajes”, aseguran y añaden: “Yo lo veo de tentador”.

Capítulo completo: La coincidencia del nuevo novio de Lucía Sánchez e Isaac Torres

Anna Gurguí ha destapado el gran parecido que tiene la nueva ilusión de Lucía Sánchez con Isaac Torres, su expareja y padre de su hija; sin embargo, la colaboradora de ‘En todas las salsas’ pone un nuevo dato sobre la mesa y desvela la sorprendente coincidencia del nuevo novio de la ganadora de ‘Gran Hermano DÚO’ y ‘Lobo’.

Aunque hace semanas que se viene rumoreando que el corazón de Lucía Sánchez estaba de nuevo ocupado, ha sido la propia protagonista quien se ha encargado de confirmarlo en sus redes sociales. Después de todo el revuelo que se ha generado, Anna Gurguí llega a ‘En todas las salsas’ para destapar el gran parecido que tiene con Isaac Torres, su ex. Además, los colaboradores del programa anuncian la separación bomba de una pareja muy importante y comentan todas las novedades del mundo influencer. ¡No te lo pierdas y dale al play!