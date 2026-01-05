Isa Pantoja celebra dos grandes avances de su hijo Cairo a sus siete meses

Rocío Molina 05 ENE 2026 - 12:06h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y de 'GH VIP' está emocionada con los dos últimos hitos de su bebé

Isa Pantoja ha disfrutado de una Navidad diferente en Disneyland junto a Asraf Beno y sus hijos y a su llegada ha compartido en sus redes dos grandes avances de su pequeño Cairo que la tiene emocionada. Su bebé de siete meses está creciendo muy rápido y la hija de Isabel Pantoja y exconcursante de 'Supervivientes' no ha podido evitar ponerse nostálgica.

La que fuera también exconcursante de 'GH VIP' ha reconocido que el tiempo se le está pasando volando y aunque todavía es muy pequeño su hijo en común con Asraf Beno, su bebé Cairo está forjando su personalidad en estos primeros meses de vida y es un niño que avanza a pasos acelerados. Más de lo que propia su madre desearía.

"Siento que mi bebé crece muy rápido", ha comentado la hermana de Kiko Rivera antes de comunicar a sus seguidores los dos nuevos hitos que han conseguido ella y Asraf Beno con su bebé de siete meses. La influencer y su marido han entrado en una nueva etapa como papás que les llena de ilusión, pero también les provoca nostalgia porque su pequeño está quemando una etapa.

Si hace tan solo cuatro meses, el matrimonio compartía con sus seguidores toda una "destreza" de Cairo a la hora de mover el sonajero él solo muy rápido, estos dos avances en su desarrollo han dejado muy sorprendidos a sus papás porque creían que estos le costarían más a su bebé.

Y, aunque cada bebé progresa a un ritmo, Isa Pantoja está sorprendida con lo bien que su hijo Cairo se ha hecho a la alimentación complementaria con la que acaban de comenzar ella y Asraf Beno para su bebé. La exconcursante de 'Supervivientes' ha mostrado el nuevo alimento sólido que han introducido en su dieta y que ha sido un éxito. "Primer día superado", ha contado la hija de Isabel Pantoja al experimentar con la zanahoria y ver la buena acogida que este alimento ha tenido.

Y no ha sido el único avance que ha emocionado a la exconcursante de 'GH VIP'. Además de estrenarse en la alimentación complementaria (zanahoria) y dejar que su bebé experimente por él mismo con sólidos, la pareja ha vivido otro hito importante con el pequeño Cairo. "Es la primera noche que duerme solito en su habitación", ha explicado Isa Pantoja de uno de los pasos más importantes que ha dado su hijo.

Una decisión tomada por ellos mismos que no ha sido nada dramática, tal como ha dejado constancia la influencer, y que va a dar más autonomía y ventajas a ellos a la hora de descansar por las noches.