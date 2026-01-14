La periodista y Makoke, que mantuvo un romance con Julio Iglesias, recuerdan momentos que han vivido con el cantante

Vaitiare, expareja de Julio Iglesias y primera mujer que denunció los abusos del cantante: "Estoy en 'shock"

Con todo lo acontecido tras salir a la luz la polémica en la que dos extrabajadoras de Julio Iglesias han denunciado las presuntas agresiones sexuales por parte del cantante, Makoke ha querido relatar mucho de lo que vivió con el cantante y Lydia Lozano ha entrado en directo en el especial de '¡De Viernes!' que abordaba este tema.

La periodista recordaba algo que vivió con el cantante durante la rueda de prensa para una campaña para que Carmen Cervera y él hicieran publicidad de que en España siempre había sol: "No fue un momento incómodo porque a mí estas cosas no me incomodaban, pero viendo con la retrospectiva y todos los vídeos que hemos visto..."

"Él se puso a hablar en inglés y yo le dije: 'Eres español y yo no he traído traductor, ¿puedes hablar en español?", contaba Lydia sobre lo que pasó con el cantante en esta rueda de prensa, lo que provocó una conversación con el cantante más tarde: "Luego él estaba posando y me dijo que fuera. Me dijo: 'eres muy graciosa'. Me agarró y me empezó a dar besitos. Me dijo: 'Estás muy morena' y yo le dije: 'Ahora estoy negra por dentro, pero el más moreno eres tú. Y me dijo: '¿No querrías venir a Miami a hacerme una entrevista?' Y como tenía fama de que con todas las chicas que estaba les regalaba un reloj, yo le dije que no quería uno y se quedó cortado. Esto se publicó y el titular era: 'Julio, un idilio con una periodista", contaba Lydia.

Las palabras de Makoke

Como también quería hablar de lo que vivió con el cantante Makoke, la que tuvo un romance con él cuando ella tenía 19 años: "Nos hemos quedado en 'shock' y no nos lo creemos por la relación que hemos tenido con él, los que hemos estado en su casa no hemos visto a ese Julio. Lo que me enganchó a él fue su caballerosidad, me conquistó eso y conversaciones con él que me dejaban embobada".

Makoke aseguraba que ella vivió "muy buen rollo" con la gente que trabajaba en su casa: "No era nada vehemente hablando, muy tranquilo., con un tono muy jocoso". Momento en el que recordaba el día que él le llamó a casa y habló con su madre durante la cena de Nochebuena. Y relataba cuál fue el motivo de su ruptura.