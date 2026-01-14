Lidia González 14 ENE 2026 - 10:26h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se pronuncia sobre una posible maternidad junto a su pareja

Oriana Marzoli analiza qué es lo que tiene que mejorar de su relación con Facundo González

Oriana Marzoli ha viajado a Viena con su novio, Facundo González, que les ha servido para conocerse más a fondo y hacer un importante descubrimiento juntos. Después de sincerarse sobre sus planes de mudarse juntos, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y su novio hablan sobre una posible paternidad juntos. La pareja se sincera con sus seguidores y explican en qué punto se encuentran. ¡Dale al play y no te pierdas lo que han contado!

A lo largo de todos estos años, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha dejado claro que el instinto maternal no es lo suyo y que, por el momento, no era algo que estuviera entre sus planes. Sin embargo, las circunstancias podrían haber cambiado y la creadora de contenido se pronuncia sobre su posible maternidad junto a su pareja.

“Un hijo siempre es una bendición”, asegura Facundo González bajo la atenta mirada de su pareja. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ saca a relucir un episodio que vivió con una pareja y explica cómo afrontó esta situación: “Sentí que me iba a quedar embarazada…”. La venezolana se abre en canal y comparte, con su novio, en qué punto se encuentra al respecto.

Oriana Marzoli siempre se ha mostrado muy firme a la hora de hablar sobre sus planes de ser madre y lo que piensa respecto a tener hijos. Su relación con su pareja está en el mejor momento y, ahora que ha podido disfrutar de un tiempo junto a él tras estar separados, la creadora de contenido habla claro sobre su posible maternidad con Facundo González y se sincera al respecto.

Oriana Marzoli y Facundo González han hecho una escapada a Viena, una ciudad muy romántica que les ha dejado completamente enamorados. Tanto es así que los influencers han querido contestar a una pregunta muy especial sobre su futuro juntos y la posibilidad de ampliar la familia. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ habla claro al respecto y desvela el importante papel que ha tenido en la vida de su novio, cambiando por completo una faceta de su vida. ¡Descubre todo lo que tiene que contar en ‘Inside Oriana’, su canal de mtmad en Mediaset Infinity!