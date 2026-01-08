Logo de telecincotelecinco
Oriana Marzoli y Facundo González

Oriana Marzoli analiza qué es lo que tiene que mejorar de su relación con Facundo González: "Yo antes no era así"

Tras pasar cuatro meses sin verse, Oriana Marzoli y su novio, Facundo González, se han reencontrado por Navidad. La pareja ha decidido despedir el año por todo lo alto y no ha dudado en marcarse un increíble viaje a Bali.

Juntos han analizado cuáles son los puntos flojos de su relación, y no han dudado en compartirlos para poner especial atención en ellos y mejorar su día a día como pareja. Aunque, aprovechando que grababan juntos un nuevo episodio desde Indonesia, han dejado claro una vez más que la distancia no supone ningún problema para ellos.

Siguen tan enamorados como el primer día y, además, han hecho un pacto muy importante frente a la cámara. Acompañado, eso sí, de este pequeño análisis de las cosas que podrían cambiar y que puedes descubrir dándole al PLAY.

Oriana y Facundo se sinceran

Por su parte, ella le pide a él que "no repita tanto las cosas". Facundo aprovecha para sugerirle a la reina de los realities que tenga "un poco más de paciencia". ¿Habrán conseguido llegar a un acuerdo?

Lo que Oriana tiene bien claro es que en su relación con Facundo ha crecido como persona: "Yo me estoy armando de paciencia. Yo antes no era así, yo he mejorado muchísimo. Pregúntale a mis ex. Yo antes no tenía nada de paciencia, cero".

