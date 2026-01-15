Letizia Ortiz Rocasolano estudió en el colegio La Gesta de Oviedo durante su infancia en Asturias antes de trasladarse a Madrid

La reina Letizia, profesora por un día: en el suelo y contando cuentos en un colegio

Antes de convertirse en reina de España, Letizia Ortiz Rocasolano vivió su infancia y primeros años de formación en Oviedo, su ciudad natal, y en el seno de una familia con fuerte tradición periodística. Su padre, Jesús Ortiz, trabajó en la radio, y su abuela, Menchu Álvarez del Valle, fue una de las locutoras más conocidas en la región. De ahí que Letizia haya crecido en un entorno clave que no tardó en fomentar su curiosidad y capacidad periodística desde joven. Ya lo demostró en su etapa escolar en el colegio público La Gesta de Oviedo.

Así lo ha revelado ahora Estrella Itza, antigua profesora de Educación General Básica y tutora de Letizia durante sus años en La Gesta, a la revista '¡Hola!'.

Itza, de 92 años y jubilada desde hace tiempo, ha confesado cómo fue la infancia escolar de la actual Reina. "Era una de esas promociones que yo llamo 'un regalo' en mi carrera profesional, quizás la mejor", ha explicado a la cabecera rosa.

La etapa de la reina Letizia como estudiante

Según ha relatado la docente, Letizia vivió su etapa como alumna destacando por su "inteligencia, capacidad de trabajo y disciplina". Entre sus cualidades, ha asegurado que "muy pronto percibí su capacidad de liderazgo". Itza recuerda a la consorte como una persona "muy creativa, social y comunicativa".

Una de las anécdotas que la profesora ha destacado es cómo Letizia, alentada por su familia, participó en la emisora de radio del colegio, espacio que impulsó su interés por la comunicación y el periodismo desde pequeña: "Ya le gustaba la radio, por tradición familiar, claro. Se implicó mucho en la realización de programas. Ya apuntaba su vocación periodística", ha subrayado.

Para Estrella Itza, la noticia del compromiso oficial de Letizia con el entonces príncipe Felipe en noviembre de 2003 fue toda una "inmensa alegría por lo extraordinario". "¿En qué sueño podríamos haber imaginado que una de nuestras alumnas iba a ser Princesa de Asturias?", ha contado.

Cuando desde la revista se la pregunta si Letizia ha cambiado desde entonces, Itza ha afirmado: "En todo y en nada, porque siempre fue un líder y ha mantenido su propia identidad. Lo que realmente merece la pena de doña Letizia son sus valores y su sólida educación. Es auténtica, trabajadora, responsable, y sigue mirando a los ojos", ha sentenciado.

Cabe recordar que Letizia visitó su antiguo colegio en 2008, acompañada por Felipe VI, para reencontrarse con sus antiguas compañeras y profesoras -la mayoría ya jubiladas, que se habían desplazado hasta el evento para acompañar a los entonces príncipes- y para visitar a los niños de entre tres y siete años.

10 años después, en 2018, antiguos estudiantes del centro presentaron un escrito, sin éxito, en el que solicitaban que el colegio cambiara su nombre por el de 'Colegio Público Reina Letizia'.