Lidia González 25 SEP 2025 - 17:16h.

Las dos partes de la familia Pombo coinciden en Santander y deja patente el distanciamiento que hay entre ellas

Fati Vázquez opina de la relación de Nicki Nicole y Lamine Yamal

Compartir







La polémica dentro de la familia Pombo parece estar más lejos de solucionarse que nunca, especialmente tras los últimos acontecimientos que han sucedido. Pedro Jota ha sido el encargado de poner sobre la mesa el nuevo capítulo de este conflicto en el programa de ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infinity. En exclusiva, cuenta el desplante entre las Pombo y su prima Blanca con todo lujo de detalles.

Este verano, Marta Pombo subía a sus redes sociales en el que, prácticamente, estaba “clamando una reconciliación” con sus primas; sin embargo, durante este verano también se ha producido un encuentro familiar que ha dejado más que patente el distanciamiento que sigue habiendo entre ellos. “Es algo que no se ha grabado y del que no se ha hablado”, comienza explicando Pedro Jota.

PUEDE INTERESARTE Fati Vázquez destapa que Lamine Yamal ha estado con otra famosa

“El encuentro ha sido en una playa en Santander”, asegura el colaborador de ‘En todas las salsas’. Las hermanas Pombo, que también han atravesado algunas crisis en su relación, han veraneado con toda su familia en la ciudad cántabra en la que han coincidido con la parte con la que están enfrentados. “Han estado prácticamente toalla con toalla”, confirma en primicia para el videopodcast.

Programa completo: La reacción de Marta Pombo a las palabras de Blanca

PUEDE INTERESARTE Fati Vázquez confiesa si quería una relación seria con Lamine Yamal

Pedro Jota ha podido entrevistar a dos de las personas implicadas en el conflicto familiar que envuelve a una de las familias de influencers más conocidas del panorama nacional. El colaborador cuenta, en exclusiva, la reacción de Marta Pombo a las palabras de Blanca Pombo tras ser preguntada por el mensaje que su prima publicó en redes sociales, claramente a favor de la reconciliación. “Nunca he visto a Marta como la vi en la fiesta”, asegura.

Pedro Jota se sienta en el plató de ‘En todas las salsas’ para contar todas las novedades sobre el gran distanciamiento que hay dentro de la familia Pombo. Además, Fati Vázquez se estrena como invitada para hablar de su relación con Lamine Yamal y contar toda la verdad sobre lo que ha pasado entre ellos. La influencer concede su entrevista más esperada y desvela el último mensaje que le mandó al futbolista, antes de ser bloqueada por él. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!