Lidia González 15 ENE 2026 - 13:10h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre lo mucho que le está costando su boda con el padre de su hija

Fani Carbajo enseña, por primera vez, su anillo de compromiso

Fani Carbajo ha terminado el año por todo lo alto con una sorprendente pedida de mano por parte del padre de su hija. A pesar del poco tiempo que ha pasado desde entonces, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el dineral que lleva gastado en su boda con Fran Benito, ya que lo tiene todo prácticamente listo. Con mucha ilusión, la creadora de contenido llega al videopodcast para desvelar todos los detalles desconocidos sobre su enlace y contestar a todas las polémicas. ¡Descubre todo sobre la boda de la madrileña en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

Aunque no es la primera vez que la influencer va a pasar por el altar, lo cierto es que no puede estar más ilusionada por cumplir este gran sueño junto al padre de su hija Victoria. Es por este motivo por el que se ha centrado en todos los preparativos para poder casarse antes del verano. Después de explicar la razón por la que su hijo Emilio ha abandonado España, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ habla sobre la elevada cifra de dinero que lleva gastado en la celebración: “Es con el menú de invitados ya incluido”.

“Cuesta mucho dinero hacer una boda”, asegura la creadora de contenido. La influencer también ha hecho referencia a Marieta tras sus declaraciones sobre lo mucho que le está costando su boda con Suso Álvarez y se ha sincerado sobre lo que le parece esta cantidad.

Programa completo: Todos los detalles sobre la boda de Fani Carbajo

Fani Carbajo arranca el año con un gran evento que cumplir. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se sienta en el plató del videopodcast para desvelar todos los detalles sobre su boda y confesar algunos secretos desconocidos hasta entonces. Además, hace frente a algunas polémicas y se sincera sobre sus invitados, confesando su Susana Molina será uno de ello tras el acercamiento que han protagonizado.

Fani Carbajo está muy entusiasmada por poder oficializar su compromiso con Fran Benito, con quien tiene una hija en común. Por este motivo, ha querido visitar el plató de ‘En todas las salsas’ y sincerarse sobre todos los preparativos que ya tiene entre manos. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ deja a todos los presentes sin palabras al confesar quién va a hacerle las alianzas de la boda y al revelar algunos aspectos de su vestido. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!