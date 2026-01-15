Lorena Romera 15 ENE 2026 - 13:47h.

La exconcursante de 'Gran hermano' ha publicado una foto realizándose pruebas tras sus varios ingresos en los últimos meses

Maite Galdeano ha hecho saltar las alarmas sobre su estado de salud tras publicar una foto sometiéndose a pruebas médicas. En los últimos meses, la madre de Sofía Suescun ha estado atravesando severos baches de salud que le han llevado a ingresar en el hospital en varias ocasiones. Estas hospitalizaciones estuvieron relacionadas con la polictemia vera, un tipo de cáncer en la sangre que sufre desde hace años, y por problemas de salud mental, siendo atendida en psiquiatría.

En esta ocasión, la también madre de Cristian Suescun no ha aclarado el motivo de su paso por el centro sanitario, lo que ha generado todavía más preocupación e incertidumbre entre sus seguidores. A través de su perfil oficial de Instagram, la nacida en Pamplona, de 56 años, ha compartido una foto que ha sido la que provocado que el foco de atención repare en ella en estas últimas horas.

La ha publicado a través de sus stories, sin dar detalles sobre su estado de salud. "Nueva sangría", comenta Maite Galdeano, dando a entender que le han estado realizado algún análisis de sangre. Lo que ha mosqueado de más a sus seguidores es que, en estos últimos días, la que fuera concursante de 'GH 16' ha estado especialmente desaparecida, sin compartir sus característicos vídeos, en los que suele contar cómo el va el día, de manera espontánea y casual.

Tras realizarse estas pruebas médicas, la madre de Sofía Suescun se ha dedicado un buen homenaje con una comida junto a Carlos, su gran amigo y compañero de vida, que ya es alguien incondicional para ella. De primero, callos. De segundo, "chuletón en su punto" con patatas fritas. Poco después, la concursante de otros realities como 'Pesadilla en el paraíso' o 'La casa fuerte' ha compartido un selfie en el que muestra que se encuentra bien, de viaje a Madrid por motivos que tampoco han trascendido. Al menos, de momento.