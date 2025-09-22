Quién es el acompañante de Maite Galdeano: vive en una playa desierta y es empresario

Rocío Molina 22 SEP 2025 - 09:03h.

Descubrimos quién es Carlos, el "tipo de la gorra" y nuevo acompañante de Maite Galdeano en su nueva etapa

Maite Galdeano ha vuelto a sonreír y lo hace en compañía de un misterioso hombre. Después de varias semanas publicando fotos y vídeos en sus redes, parece que los seguidores de la madre de Sofía Suescun se han familiarizado con Carlos, el nombre del nuevo acompañante de la exconcursante de 'Gran Hermano'.

El "tipo de la gorra", tal como le llaman los seguidores de la de Pamplona, se ha convertido en un imprescindible en su perfil oficial de Instagram y en todas y cada una de sus salidas y viajes.

Parece que Carlos forma parte de esta nueva vida que ha comenzado Maite Galdeano tras vivir varias semanas en un barco y después comprarse un piso en la costa de Murcia. Las pistas que dejan dan lugar a pocas dudas: hacen todos los planes juntos y son cada vez más las voces que preguntan si son pareja, aunque ambos esquiven siempre esa respuesta. Pero, ¿quién es Carlos y cómo conoció a la madre Sofía y Cristian Suescun? ¡Lo descubrimos!

Maite Galdeano y Carlos: cómo se conocieron

Ha sido la propia Maite Galdeano la que en sus directos y en sus publicaciones ha hecho que nos vayamos familiarizando con Carlos. Precisamente en uno de sus últimos vídeos, la de Pamplona le instó a él para que contase cómo se habían conocido y la primera impresión que tuvo él de ella.

"Conocí a Maite con una colchoneta, andando sola y bailando por la playa con una perra que iba detrás de ella", recordaba el empresario de Madrid cómo fue ese primer encuentro y lo que le impresionó de la de Pamplona. "Me hizo mucha gracia. Parecía Pippi Calzaslargas y la apodé yo la 'Pippi de la playa'. Guarda un tesoro como ella", describe misterioso de muchas de esas conversaciones y códigos secretos que ya tienen.

Empresario y pianista

Al estar cada vez más presente en las redes sociales de la madre de Sofía Suescun, hemos podido bucear por su perfil oficial de Instagram (@sotomotosmusic) y saber un poco más quién es este hombre con el que tanto se ríe Maite Galdeano y que es su compañero de cenas y viajes.

De Madrid, pero ahora mismo "viviendo en una playa desierta", tal como dice la exconcursante de 'GH' en clave de humor, lo cierto es que Carlos tiene 48 años y en su biografía dedica unas palabras a la importancia de la biotecnología, parte fundamental en la empresa en la que trabaja y colabora: 'Super Patch'.

Más allá de eso, lo que nos deja claro su perfil oficial de Instagram es que además de la buena mesa, la gran pasión de Carlos es la música y, en concreto, el piano. Instrumento que toca, que tiene personalizado y que es el gran protagonista de sus redes.

Amante de los animales

Tanto Maite Galdeano como Carlos, su nuevo acompañante, guardan muchos puntos en común. Ambos son "disfrutones", tal como dicen, entienden en humor en la misma clave, les encanta comer fuera y escaparse de viaje, cosa que han hecho recientemente yendo a Madrid y después a Pamplona para que la exconcursante de 'GH' viera a su madre.

En otro punto en el que coinciden es en el amor por los animales. Tras la pelea y su ruptura total con Sofía Suescun, Maite Galdeano se ha volcado en su perra Tila. "Es mi hija y vivo para ella", ha llegado a decir en más de una ocasión y ese cariño por la perra se lo ha contagiado también a Carlos. Si el gran amor de la exconcursante de 'GH' es su perrita, ese mismo sentimiento lo ha experimentado el empresario con su perro Yako, su mascota "eterna" a la que recuerda en sus redes.