Ana Carrillo 12 NOV 2025 - 18:49h.

Maite Galdeano es muy fan de 'La isla de las tentaciones 9' y le gusta ir comentando todos los programas en sus stories de Instagram, donde se ha pronunciado sobre el conflicto de Gilbert con su madre, con la que no se habla desde hace seis meses "por Claudia". El mallorquín ha contado en Villa Montaña que, al comienzo de su relación, su madre y su novia sí que se llevaban bien, pero que pasó "algo muy gordo" que dinamitó su vínculo.

El militar no ha entrado a dar detalles acerca de ese gran conflicto, pero Olatz, que le estaba escuchando, le ha dicho que no debería haber dejado de hablar con su madre, pues considera que su madre siempre va a estar ahí, pero que Claudia puede dejar de estar en su vida por una posible ruptura.

Maite Galdeano se ha mostrado totalmente de acuerdo con Olatz y ha comentado en sus stories que "la mamá tiene que ser la primera" en la vida de una persona y no la pareja; unas declaraciones que remiten a su propia situación con su hija, Sofía Suescun, con la que tiene relación desde hace más de un año. Según Maite, la relación se rompió por culpa de Kiko Jiménez, la pareja de la influencer.

La que fuera la primera expulsada de 'Gran Hermano 16' también ha pronosticado la reacción de la madre de Gilbert cuando descubra que Claudia le ha sido infiel con Gerard Arias en 'La isla de las tentaciones 9': "Ahora verás tu madre con Claudia, ¡madre mía!".