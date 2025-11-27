Maite Galdeano viaja de urgencia a Madrid ante la inminente operación de su hijo al no "responder al tratamiento"
La exconcursante de 'Gran Hermano' se ha desplazado con urgencia a Madrid por el problema de salud de su hijo, que va a ser operado
Cristian Suescun comunica su inminente paso por quirófano: "No he respondido bien al tratamiento"
Maite Galdeano ha viajado de urgencia a Madrid para estar junto a su hijo ante su inminente operación al no haber "respondido al tratamiento". La exconcursante de 'Gran Hermano' ha compartido unos vídeos a través de su perfil de Instagram donde se sincera sobre esta situación de fuerza mayor por la que ha tenido que desplazarse hasta la capital. Además, la madre de Sofía Suescun ha aprovechado para dar la última hora sobre el estado de salud de Cristian Suescun.
Hace tan solo unas horas, el que fuera concursante de realities como 'Pesadilla en el Paraíso' reaparecía a través de sus redes sociales con una sonda. Una imagen que hacía saltar las alarmas de sus seguidores, a los que pedía que "no se asustaran mucho", pues se trataba de una máquina que estaba monitorizando los niveles de su estómago y esófago.
Sin embargo, pese a estar registrando los niveles y a la espera de estos resultados, el hijo de la exconcursante de 'Gran Hermano' ya adelantaba que tiene que ser intervenido. "No he respondido bien al tratamiento y han decidido operarme", señalaba el creador de contenido, que lleva arrastrando este problema de salud desde hace algún tiempo. Y es que, recordemos, este mismo verano le ingresaban en el hospital al detectar "algo raro" durante unas pruebas.
Según explicaba, lleva 15 años sufriendo gastritis. Un diagnóstico que parece que se le ha ido complicando. Hasta el punto de tener que ser operado. Aunque de momento no ha especificado el motivo concreto, su preocupación es más que palpable. "Hay que dar las gracias simplemente por el hecho de estar sanos. Tenéis muchísima suerte... Bueno, tenemos, que a mí me van a operar pero seguro que todo sale bien y ya estaré bien", expresaba en este storie.
Tras hacerse pública la última hora sobre su estado de salud, Maite Galdeano ha contado que ha viajado de urgencia a Madrid para estar junto a su hijo, que "está malito". "Su madre tiene que estar a su lado para atenderlo y para estar unos cuantos días con él", ha explicado la de Pamplona. Un viaje que la exconcursante de 'Gran Hermano' ha hecho junto a Carlos, su ahora inseparable compañero de vida.
A través de estos vídeos, la 'elegida de Dios', como ella misma se autoproclama, da la última hora sobre el estado de salud de su primogénito. "¿Cristian, cómo te encuentras?", le pregunta ella. "Bien, estoy bien", dice Cristian Suescun, sin dar mucho más detalle, pero ya sin la sonda. "¿Mejor? Con la mama mejor, ¿no?", se quiere asegurar la madre de Sofía Suescun. "Sí", confirma él con una sonrisa.
Aunque de momento se desconoce la fecha exacta de su operación, a juzgar por las palabras de Maite Galdeano, y este viaje de urgencia para acompañarle durante este problema de salud, la operación de su hijo parece algo inminente. Lo que sí ha hecho ha sido agradecer las muestras de cariño. "Uno se levanta mejor con estos mensajes de apoyo. Nada ni nadie podrá con nosotros", asegura.