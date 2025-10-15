Antonio Rodríguez 15 OCT 2025 - 20:37h.

Marcos Llorente explica cuándo hay que usar las gafas con cristales especiales de color rojo o amarillo

Analiza los problemas que la luz azul genera en nuestro organismo y detalla los beneficios de la melatonina

Marcos Llorente ha emitido un comunicado para responder a la lluvía de críticas que ha recibido en redes sociales. El jugador del Atlético de Madrid explica cuál es su postura respecto a las gafas con cristales amarillos o rojas y se pronuncia sobre su importancia en la prevención del cáncer.

El jugador volvió a la selección española y en una entrevista durante la concentración explicó cuándo hay que usar las gafas amarillas y matizó que el uso de gafas rojas se produce en espacios de interior. Además, fue más allá al hablar su alimentación durante el día o los "rastros" que dejan los aviones en el cielo. Para Marcos Llorente es muy importante el tema de la salud, cuidar su cuerpo, mente y ejercitar el organismo de la mejor manera.

Un estilo de vida que no comparten miles de personas en redes, quienes decidieron atacar al futbolista de forma masiva. Marcos Llorente, para aclarar la situación, emite un comunicado explicando paso a paso su postura: "Quiero aclarar el tema de las gafas porque veo mucha gente que no entendió nada… o quizás nunca lo hará. Y está bien. No todos están listos para cuestionar lo que les enseñaron. Si no te interesa tu salud, puedes seguir deslizando".

"Nada de lo que comparto me lo invento. No es una 'opinión personal'. Es biología (la de verdad). Solo hay que leerla. Así que si te molesta lo que digo, discútelo con ella", sentencia a todos aquellos que le acusan de inventar justificaciones.

Marcos Llorente: "La luz azul es un tóxico, tus mitocondrias dejan de producir energías"

El futbolista explica cuándo usa cada una de las gafas de las que tanto se ha hablado: "Utilizo las que tienen los cristales amarillos (especiales) durante el día cuando estoy en interiores. Por la noche, si salgo o estoy expuesto a luces artificiales, uso gafas con cristales rojos".

"¿Por qué? Porque protejo mi biología. Porque la luz azul, fuera de su contexto natural (el día), es un tóxico. Y no lo digo yo, lo dicen tus mitocondrias cuando dejan de producir energía como deberían", detalla el futbolista.

"Tu retina y tu piel tienen receptores que detectan la luz y sus colores. Tu cuerpo la usa para encender o apagar procesos biológicos esenciales. Si le das una señal equivocada como una pantalla a las 10 de la noche o un foco LED blanco mientras cenas, el cuerpo responde mal. Punto. No hay debate ahí", añade Llorente.

Marcos quiere dejar claro que "usar gafas que filtran la luz artificial no es una moda biohacker. Es una necesidad si vives atrapado en ambientes modernos, lejos del sol, rodeado de pantallas y luces LED".

La importancia de la melatonina y el efecto de prevención de cáncer

Por otro lado, Marcos Llorente hace hincapié en los malos hábitos a altas horas de la tarde: "Lo más grave ocurre por la noche, cuando alteras tu producción natural de melatonina. Y quizá piensas: 'Bah, melatonina… ¿qué importa?'. Bueno, resulta que importa todo. La melatonina no solo te ayuda a dormir. (Gracias Carlos por esto que viene a continuación):

- Mantiene el voltaje celular y regula los canales iónicos de calcio y potasio (cáncer).

- Inhibe el efecto Warburg, es decir, que con suficiente melatonina, el cáncer no puede proliferar.

- Inhibe la aromatasa, bloqueando rutas relacionadas con el cáncer de mama.

- Junto con la melanina, es el antioxidante más potente del cuerpo.

- Es antiinflamatoria y potencia el sistema inmune.

- Regula tus relojes biológicos.

- Controla los dos programas celulares clave: autofagia (limpieza celular) y apoptosis (muerte celular programada). Eso previene el cáncer y enfermedades neurodegenerativas".