Cruce de mensajes entre Naomi Asensi y Alex Caniggia tres años después de 'GH VIP'

Rocío Molina 15 ENE 2026 - 10:03h.

La ganadora de 'GH VIP 8' y el argentino han protagonizado una conversación en redes a raíz de unas fotos publicadas

Naomi Asensi hizo grandes amigos tras su paso por 'GH VIP 8', edición en la que se coronó como ganadora. Junto a Carmen Alcayde o Albert Infante protagonizó grandes momentos y su estrecha relación también se ha visto fuera del reality de convivencia. Sin embargo, no pasó lo mismo con Alex Caniggia. El argentino formó parte de su 'team' naranja, pero todo se terminó al enterarse 'La exparticipante de 'LIDLT' que este la había estado descalificando en redes. Y, ahora unos nuevos comentarios han provocado que entre ellos se produzca un cruce de mensajes.

Pese a que el tiempo ha hecho que muchas de sus relaciones se hayan deteriorado y ella misma haya reconocido un distanciamiento con Claudia Martínez, la que en su día era una gran amiga, otros vínculos se han fortalecido con el paso del tiempo. Eso ha pasado con Naomi Asensi y el argentino. Lo que este pensó de la influencer cuando entró en 'GH VIP 8' sigue muy presente tal como ha reflejado en sus últimos mensajes.

Naomi Asensi ha caído en la nostalgia y ha recordado cómo era y lo que ha cambiado su vida en diez años con el trend más famoso del momento. En la galería de imágenes que ha compartido en su perfil oficial de Instagram con sus seguidores se la puede ver con el pelo rosa y esta estética le ha recordado a Alex Caniggia algo que le dijo nada más verla cuando entró en 'GH VIP 8'. "Lo primero que se me vino a la cabeza es que había entrado una emo porque tenías look de emo, esa pinta, pensé que eras muy emo o muy otaku", son las declaraciones que le hizo en su día.

Y ahora, pese a que al final del concurso ambos limaron asperezas, pero la distancia física les ha terminado alejando, Alex Caniggia ha dado un paso al frente, demostrando que tiene cariño por la exparticipante de 'LIDLT'. Aludiendo a un apodo que él mismo le puso durante la convivencia, el argentino ha comentado estas fotos. "Lo sabía, lo sabía que eras EMO Salchinap, lo sabía", ha escrito aludiendo al antiguo apodo que le puso y al calificativo con el que la describió nada más verla.

Un mensaje al que la propia Naomi Asensi le ha respondido, demostrando que entre ellos sí que sigue habiendo una gran complicidad y que la buena relación que surgió al principio de la convivencia es lo que han tratado de mantener frente a los roces que surgieron al final.