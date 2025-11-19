Ana Carrillo 19 NOV 2025 - 18:29h.

Naomi Asensi, ganadora de 'GH VIP', considera que Mayeli Díaz ha acudido a 'La isla de las tentaciones 9' con un plan

Las frases más graciosas de 'La isla de las tentaciones 9' que se han hecho virales

Compartir







Naomi Asensi saltó a la fama por participar en la sexta edición de 'La isla de las tentaciones' junto a su por aquel entonces novio, Adrián Blanch, del que ahora ya no es pareja. La ganadora de 'Gran Hermano VIP' es una gran fan del formato y está siguiendo la novena edición, que va comentando en la red social X, el antiguo Twitter.

La valenciana ha revelado que considera que Mayeli Díaz ha querido participar en esta edición para cambiar la imagen que dio en la edición anterior, en la que participó como tentadora y conquistó a Tadeo Corrales, novio de Sthefany Pérez. Y cree que se ha inspirado en el caso de María Aguilar, conocida como María Brunn en redes, que acudió como soltera en la sexta edición, se enamoró de David Vaquero y fueron juntos como pareja en la séptima edición.

"Mayeli ha ido para marcarse un María Brunn, que cayó mal como tentadora y luego como pareja bien y hacerse influencer. Spoiler: no va a pasar", ha tuiteado la amiga de Claudia Martínez, que cree que la novia de Álvaro Rubio no va a poder cumplir con el objetivo que está convencida que se ha marcado en este segundo paso por las villas más famosas de la televisión.