La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se considera una Persona Altamente Sensible (PAS) y los expertos explican en qué consiste

Naomi Asensi comparte su parte médico tras una infección por un tatuaje

Naomi Asensi ha querido compartir con todos sus seguidores el enorme disgusto que se ha llevado a raíz de la muerte de Robe Iniesta, el líder del grupo Extremoduro. A raíz de esta terrible noticia, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha dado cuenta de que cada vez es más PAS. A través de la explicación de los expertos, podemos saber qué es y cómo identificarlo.

No es la primera vez que la influencer se muestra llorando a través de sus redes sociales. Desde emitir sus diagnósticos médicos hasta anunciar que está pasando por una mala época, estos y muchos otros motivos han provocado el llanto de Naomi a través de sus stories de Instagram. Esta vez, el motivo de sus lágrimas ha sido la repentina muerte de uno de sus cantantes favoritos. “Hasta siempre Robe”, ha publicado junto a una foto del líder de Extremoduro.

La que fuera pareja de Adrián Blanch no oculta la profunda tristeza que le ha causado este evento y muestra a través de una imágen su cara con lágrimas rodando por sus mejillas. “Bueno, el disgusto de buena mañana”, ha escrito con tristeza. En esa misma foto, entre paréntesis, menciona por primera vez la condición que tiene. “Cada día soy más PAS”, asegura convencida.

¿Qué significa ser una persona PAS?

Según la Asociación de Profesionales y Psicólogos de Alta Sensibilidad PAS ESPAÑA, al hablar de una Persona Altamente Sensible (PAS), nos referimos a una persona con un rasgo de personalidad científicamente denominado como “Sensibilidad de Procesamiento Sensorial (SPS)”. Estas personas, cómo sería el caso de Naomi Asensi, desde pequeñas tienen una personalidad basada en cuatro pilares que definió la Dra. Elaine Aron en sus estudios en la Universidad Stony Brook de Nueva York.

Ser una Persona Altamente Sensible es ser una persona sensitiva, a nivel cognitivo y emocional. Es en este punto donde podemos ver que la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ tiene este rasgo. Es una persona muy sensible que vive cada emoción de manera intensa, sufriendo más ante eventos estresantes o circunstancias difíciles, cómo ha sido para ella la muerte de una persona a la que admiraba.

Los cuatro pilares que define a una persona PAS

La ya mencionada Dra. Elaine Aron, pionera en hablar abiertamente sobre el tema, identificó cuatro pilares fundamentales para definir a las personas PAS:

Profundidad de procesamiento de la información, derivando en una respuesta más intensa Gran emocionalidad y un alto grado de empatía Sensibilidad ante las sutilezas del ambiente: olores, sabores e incluso texturas Saturación mental y sobre-estimulación sensorial debido a la sobrecarga de estímulos

Cómo identificar a una persona PAS

Las personas con este rasgo tienen una manera propia de procesar los estímulos que percibe desde el exterior. Su cerebro se fija en detalles, relaciona ideas y predice consecuencias de una forma diferente a alguien que no tiene alta sensibilidad. Además, poseen una gran creatividad y uno de los rasgos que más se destaca de su personalidad es sin duda la empatía.