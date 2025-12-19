Natalia Sette 19 DIC 2025 - 08:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela los motivos de la ruptura y se sincera sobre quién fue para ella el amor de su vida

Naomi Asensi emite un comunicado estallando contra Javi por su actitud tras la ruptura

Compartir







Naomi Asensi se sincera como nunca sobre su ruptura sentimental. Aunque la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se caracteriza por ser siempre muy abierta con sus seguidores, su ruptura con Javi Bustamante la había llevado en privado. Ahora, meses más tarde la separación, la influencer ha decidido contar los motivos y cómo se siente con respecto al amor.

La ganadora de de ‘GH VIP 8’ no está pasando por su mejor momento, y así lo ha mostrado en varias ocasiones a través de sus redes sociales. Una vez más, se abre en canal y cuenta qué ha estado pasando en su corazón los últimos meses. Todo parte de una pregunta que le hace una seguidora: “¿Te gustaría volver a tener pareja? Yo te veía tan feliz”. La respuesta de ella es clara y concisa: “Sinceramente, no”.

PUEDE INTERESARTE La indirecta de Naomi Asensi a Adrián Blanch tras anunciar que va a ser padre

La influencer procede a explicar los motivos por los que actualmente no está dispuesta a encontrar de nuevo el amor y se adentra a hablar de su última relación. “Creo que yo el amor ya lo viví. Siento que jamás lo voy a volver a vivir de la misma forma”, comienza diciendo. Naomi, que ha admitido ser una persona PAS, vive las cosas muy intensamente, y las relaciones todavía más.

“Me he enamorado mucho y locamente 4 veces y después de la última que casi me cuesta la salud algo se “bloqueó” dentro de mí”, admite con sinceridad. Dos parejas han sido públicas, Adrián Blanch y Javi Bustamante, y dos han sido privadas pero todas las ha experimentado de forma muy intensa. Esta intensidad ha terminado por pasarle factura y admite que algo dentro de ella ya no funciona de la misma manera.

PUEDE INTERESARTE Naomi Asensi destapa la verdad de su relación con Elena Adsuara tras las críticas

“El año pasado todos sabéis que tuve una relación de casi un año y aparentemente era una relación soñada, era lo que yo siempre había querido y pedido, perfecta. Aún así jamás llegué a conectar con esa parte de mi, de Naomi locamente enamorada y realmente por eso terminó”, reconoce haciendo un ejercicio de honestidad.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Naomi Asensi considera que Adrián Blanch fue el amor de su vida

A continuación, la valenciana da unas declaraciones que dejan a todos sus seguidores con la boca abierta. “Llamadme dramática pero siento que todos tenemos un gran amor en la vida y después de ese ya todo es insulso”, confiesa. Lo que nadie se esperaba es que ese “gran amor” para ella fuera Adrián Blanch, la persona con la que fue a la ‘La isla de las tentaciones’.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

“Espero que nadie me malinterprete, el mío ahora es padre, es feliz y obviamente está superadísimo”, continúa diciendo. Su exnovio ha sido padre recientemente junto a Laura, su actual pareja, de un niño llamado Mateo. A pesar de que es consciente de que sus caminos se han separado completo, Naomi sigue considerando que fue la persona más importante para él en el ámbito amoroso. “Hay algo dentro de mí que creo que jamás sanará”, termina diciendo.