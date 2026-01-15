La artista ha visitado 'El tiempo justo' y ha repasado sus 25 años de carrera musical

Tamara cumple 25 años en la música. La artista sevillana ha repasado su carrera en 'El tiempo justo', donde ha aclarado que no todo ha sido un camino de rosas. "He vivido de todo, momentos maravillosos y no tan buenos, pero lo importante es que los momentos maravillosos lo recuerdes en tu corazón, los no tan buenos te hacen crecer, madurar y levantarte con la cabeza bien alta", ha compartido.

Joaquín Prat reaccionaba al ver cómo Tamara contaba que llevaba tantos años en la música. "Tu cuarto de siglo en la música me hace sentir mayor", le dice el periodista como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Tamara habla sobre su hijo con autismo

Tamara, tras las palabras del presentador, le explicaba en dónde notaba ella que había llovido desde sus primeras andaduras en la música. "¿Tú sabes dónde veo que pasa el tiempo? Cuando veo a mis dos hijos, los mayores. El mayor tiene 19 años para 20 y el segundo cumple 17 en febrero. Mide un 1,88 y tiene un 46 de pie. Digo '¿esto ha salido de mí'', relata entre risas.

Tamara anunció en 2021 que el pequeño de sus hijos, Héctor, tiene un trastorno del espectro autista (TEA). Se lo diagnosticaron cuando tenía dos años y medio. "Ahora mismo tiene 10 años para 11. Es un niño con una vida normal", asegura en el programa de Telecinco.

La artista valora el hecho de haber sido el último en nacer. "Eso de ser el pequeño con los 3 hermanos mayores le ha venido fantástico. Su padre y yo no teníamos manos", dice.

Además, Tamara ha querido lanzar un reivindicativo mensaje en directo. "A los padres que le acaban de dar esta noticia, que no se preocupen, que se serenen, que busquen a los especialistas correctos y que su hijo va a crecer normal y va a tener una vida normal", asegura.