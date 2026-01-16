Anabel Pantoja muestra su brutal cambio con unas fotos de hace 10 años

Rocío Molina 16 ENE 2026 - 14:21h.

La influencer ha compartido un álbum de fotos de hace diez años y sus seguidores han reparado en su brutal cambio

Anabel Pantoja ha querido compartir unas fotos de hace 10 años, de su álbum más privado, y ha dejado muy impresionados a sus seguidores. Estos han reparado en el brutal cambio que ha experimentado la influencer de 39 años, exconcursante de 'Supervivientes', y se lo han hecho saber en sus comentarios y reacciones.

La creadora de contenido y sobrina de Isabel Pantoja ha caído en la nostalgia y también se ha animado a repescar parte de su pasado en imágenes, en concreto del 2016. Lejos de imaginar que tal recuerdo iba a causar tanta repercusión, la realidad le ha demostrado lo contrario. Anabel Pantoja se ha encontrado con todo tipo de comentarios nada más hacer público este carrete de hace años.

En él se puede ver a la exconcursante de 'Bailando con las estrellas' junto a su padre Bernardo en una tierna foto, estando en su piso de Sevilla tras independizarse de casa de sus abuelos, escapadas a Madrid en los platós de televisión, salidas con amigos y también junto a su madre Merchi. Pero en lo que han reparado todos en el brutal cambio que la influencer experimenta en estas fotografías.

Ella misma ha destacado un cambio físico de lo más evidente con respecto a cómo está ahora. "No me acordaba de que un día fui rubia", ha escrito haciendo referencia al look con mechas que lucía en esa época y que tanto le han alabado ahora. "Te veías muy guapa con ese color de pelo", "estás guapísima", "te quedaba muy bien", le han escrito.

También han resaltado el cambio físico de la sobrina de Isabel Pantoja tras estar en aquella etapa muy delgada, aunque destacan en que ahora que se ha convertido en madre está más bella todavía y le recomiendan que cuide sus comidas. "Heavy tu cambio. Pero aún así, eras preciosa antes y lo sigues siendo ahora", "me gusta muchísimo tu evolución a lo largo de estos diez años".

Los hay que recalcan que pese a estar más delgada antes, ahora la influencer se cuida más con las comidas y hace deporte y baile y le incitan a que siga en esa línea que es la más saludable. "Próximo reto, Anabel, recuperar tu figura", le han escrito algunos, aunque la mayor parte coincide en que ahora está más bella y que no tiene "nada que envidiar a más joven", le han escrito, aprovechando estas imágenes del cambio para lanzar su mensaje.