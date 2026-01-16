La emoción de Gemma Cuervo al escuchar por primera vez ‘LUX’ de Rosalía: "Es ternura pura"

Alberto Rosa 16 ENE 2026 - 16:38h.

La legendaria actriz ha compartido un emotivo vídeo reaccionando al fenómeno de Rosalía

Si hay un disco que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses ese ha sido ‘LUX’ de Rosalía. La artista catalana demostró una vez más ser capaz de transformar cada proyecto en un fenómeno global. En el caso de ‘LUX’, una campaña envuelta de secretos, símbolos y una estética apoteósica fueron la antesala del lanzamiento de su cuarto álbum.

Desde que se publicó el álbum el pasado 7 de noviembre, no han parado de aparecer vídeos de usuarios, periodistas y otros artistas y cantantes reaccionando a uno de los fenómenos del año. Una de las últimas reacciones que se han visto en redes sociales y que ha conmocionado mucho a los usuarios ha sido la de la actriz Gemma Cuervo.

En sus redes sociales, la actriz ha compartido un vídeo en el que aparece escuchando emocionada un tema de Rosalía. En concreto, la artista está escuchando junto a Jorge Anegón, un amigo de la familia, la canción ‘Sauvignon Blanc’, de ‘LUX’.

En el vídeo se ve a la conocida actriz de ‘Aquí no hay quien viva’ escuchando muy concentrada la voz de la catalana. Con las manos en la cara y con la mirada hacia abajo no puede contener la emoción. A su lado está Jorge Anegón, amigo de la familia, que no duda en abrazarla fuerte ante la inevitable emoción de Gemma.

La publicación se ha llenado rápidamente de comentarios de usuarios y fans de la artista. “Muero de amor y de ternura” o “qué bonita verla emocionarse así” son algunas de las palabras que los seguidores de la actriz de ‘Aquí no hay quien viva’ han querido tener con ella.

La legendaria actriz recibió en 2024 de la mano de los reyes la Medalla de Oro a las Bellas Artes. Asus 88 años sumaba un premio a su extensa lista de reconocimientos por su respetada trayectoria profesional en el mundo del cine, el teatro y la televisión.