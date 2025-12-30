Los protagonistas de 2025 en España: Rosalía, un rey y un fiscal, en el top 10

Este año, numerosas personalidades del panorama español han protagonizado un sinfín de polémicas y titulares

El 2025 acaba con muchas polémicas y un 2026 en el que todavía quedan muchos frentes abiertos

La música, el cine, el deporte, la política y los tribunales han dejado grandes protagonistas en 2025: de Rosalía al rey emérito, pasando por Álvaro García Ortiz, Carlos Mazón, Santos Cerdán o Aitana Bonmatí, todos ellos han marcado la actualidad en España en el último año.

Con la llegada del 2026, a falta de dos días para fin de año, es imprescindible remarcar algunos de los éxitos y fracasos que algunas personalidades españolas han protagonizado a lo largo de este 2025, un año que para muchos ha traído buenos momentos y, para otros, un sinfín de polémicas y titulares.

Rosalía y su éxito con 'Lux'

Rosalía ha paseado el nombre de España por todo el mundo en 2025 y no solo porque 'Lux', su cuarto disco y en el que canta en 13 idiomas distintos, del inglés al latín, haya batido todos los récords.

'Lux' logró el mejor debut en la historia de Spotify para una artista femenina hispanohablante y el número 1 global durante su primera semana en el mercado. Y consiguió registros aparentemente imposibles para los artistas nacionales, como el número 2 en Alemania o el 4 en Italia, EE.UU. y el Reino Unido; y sigue número 1 en España.

Pero más allá de la música, de su éxito comercial y de crítica, y de las cifras millonarias que acumula, el fenómeno Rosalía es también una revolución cultural global.

Su estética 'divina' y su viaje espiritual han provocado todo un debate sobre la conexión entre la música contemporánea, los jóvenes y la nueva religiosidad. Hasta el punto de que los obispos españoles la han premiado por su contribución a los valores evangélicos y su capacidad para conectar con la dimensión trascendente del arte.

Y cuando su álbum era celebrado como una obra de exaltación del misticismo femenino, también le llovieron las críticas por lo que dice del feminismo: "Me rodeo de ideas feministas. No me considero moralmente lo suficientemente perfecta como para considerarme dentro de un ismo, pero sí me inspiran". Polémica servida.

Con todo, el mundo entero se ha rendido a los pies de Rosalía en 2025, y de 'Lux', el tercer mejor disco del año para Rolling Stone, solo por detrás de Lady Gaga y Bad Bunny. Amén.

Condena a Álvaro García Ortiz

En un año con el trono en los tribunales especialmente disputado, gana sin dudas la condena contra Álvaro García Ortiz . Su hoja de servicios incluye ahora el haber sido el primer fiscal general del Estado que ha sido imputado, procesado, juzgado y condenado en democracia.

Todos ellos hechos insólitos con una importante carga política detrás, por la férrea defensa que siempre hizo de él el Gobierno de Pedro Sánchez y porque el origen del proceso fue la denuncia de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por la filtración de un correo en el que reconocía haber cometido dos delitos fiscales.

El Supremo le condenó a 7.200 euros de multa y dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado sin tener redactada la sentencia que después declaró probado que Álvaro García Ortiz "o alguien de su entorno" con su conocimiento cometió un delito de revelación de datos reservados.

García Órtiz dimitió sin esperar a conocer los detalles de la resolución. Ya había hablado ante el Tribunal Supremo: "La verdad no se filtra, la verdad se defiende". Así cerró su interrogatorio García Ortiz en el juicio por una causa que puede acabar en el Tribunal Constitucional.

Santos Cerdán, Ábalos y Koldo

Dos por uno. El 2025 ha sido el año en el que el PSOE ha visto cómo sus dos últimos secretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, han acabado pasando por Soto del Real. Los dos, hombres de confianza de Sánchez, y los dos, en un puesto clave al frente de la maquinaria socialista.

Cerdán y Ábalos han pasado al ostracismo tras ostentar uno de los cargos de mayor peso en el PSOE. Tenían en sus manos la responsabilidad de proponer la política presupuestaria y financiera, la relación con otros partidos, la estrategia electoral, la representación legal y plenas facultades para cerrar contrataciones en nombre del partido, según los propios estatutos del PSOE.

Los socialistas llegaron a 2025 lidiando ya con el caso Koldo por la implicación de Ábalos, cesado como ministro y lugarteniente del PSOE en 2021, y en junio llegó la mayor sacudida cuando se desveló el presunto papel de Santos Cerdán y el juez lo mandó a prisión provisional.

Tras el escándalo y unos audios nada edificantes que indignaron a las mujeres socialistas, el PSOE reformó sus estatutos para restar poder al cargo de secretario de Organización y expulsar a los clientes de prostitución.

En una estructura circular propia de un 'thriller', el año acaba con Cerdán en libertad, firmando cada 15 días en un juzgado, y con Ábalos y su exasesor Koldo García en prisión a la espera de la fecha del primer juicio a la trama que, gracias a la UCO, ha dado mucha conversación sobre "chistorras, lechugas y folios".

Dimisión de Carlos Mazón

Con un "ya no puedo más" digno de Camilo Sexto, un año y cinco días después de la dana del 29 de octubre de 2024 que dejó 230 muertos en la provincia de Valencia, Carlos Mazón dimitió como president de la Generalitat valenciana el 3 de noviembre.

Habían pasado cuatro días del funeral de Estado en el que las víctimas le gritaron "asesino" y "cobarde", evidenciando que ya era difícil aguantar la presión social y política y las continuas manifestaciones para exigir su marcha por no haber estado al frente de la emergencia en las horas más críticas de la tragedia.

El mismo tiempo le ha costado al PP poner en marcha su relevo al frente del partido en la Comunidad Valenciana, aunque sigue siendo diputado autonómico y se ha activado ya su oficina como expresident, que lleva aparejada dos asesores y un conductor y dotación presupuestaria para su funcionamiento, privilegios que Compromís pide suprimir.

La polémica sobre lo que hizo Mazón el día de la dana o la duración de la comida y sobremesa que compartió en un restaurante con una periodista durante las horas críticas de la tragedia están ya en manos de la jueza. Las víctimas han pasado de pedir "Mazón, dimisión" a "Mazón, a prisión".

La DANA y Nuria Ruiz Tobarra

Nuria Ruiz Tobarra es la magistrada que investiga en exclusiva cómo se gestionó la emergencia de la DANA en la provincia de Valencia y la persona que, a través de sus resoluciones, está escribiendo nuevas páginas en la historia judicial de España.

Tiene 52 años y desde hace cerca de 20 dirige el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, localidad en la que reside junto a su marido, también juez, y sus hijos.

La jueza de Catarroja no forma parte de ninguna de las asociaciones profesionales de jueces y quienes la han tratado la definen como una persona empática y volcada en cuerpo y alma en investigar si hubo negligencia en la gestión de la DANA y pudo existir un homicidio imprudente.

Con dos ex altos cargos de la Generalitat investigados y el foco puesto en la actuación del que fue máximo responsable del Ejecutivo autonómico, los autos de la jueza revelan que es minuciosa y metódica y que, por ahora, "ve indicios abrumadores de una conducta negligente".

El rey emérito recuerda su mandato

En su quinto año de "exilio" en Abu Dabi, el rey emérito ha estado muy presente en el debate público. Y rodeado de polémica en el año en el que España ha celebrado el 50 aniversario de la reinstauración de la monarquía sin su presencia en los actos institucionales, a los que no fue invitado.

Sus anunciadas memorias, publicadas bajo el título de 'Reconciliación', y en las que se reivindica como figura clave en la Transición, han llenado titulares con lo que dice de su familia, sus "errores", la defensa de su legado democrático, su cierta simpatía por Franco y, sobre todo, su última confesión: ni arrepentimiento por el pasado ni remordimientos.

Por si no bastaba, se puso en modo 'influencer' al distribuir un vídeo en redes sociales para pedir a los jóvenes que apoyen a su hijo, Felipe VI, que en la Casa del Rey no vieron "necesario ni oportuno".

El año del 50 aniversario de la muerte de Franco, también ha sido el año en el que Juan Carlos I, ha lamentado públicamente la distancia con hijo, aun comprendiendo que le ha “dado la espalda por deber”.

Polémicas contra Isabel Díaz Ayuso

Convencida de ser el mayor contrapeso al Gobierno de Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso ha protagonizado algunas de las más sonadas polémicas de 2025, del aborto a los cribados, del reparto de menores migrantes a su defensa de la sanidad privada o la infrafinanciación que ha puesto en pie de guerra a las universidades públicas madrileñas.

Sin olvidar el caso judicial de su pareja, Alberto González Amador, investigado por fraude fiscal y falsedad documental, a quien Ayuso ha desvinculado de la actividad de la Comunidad de Madrid y ha defendido por ser "víctima de una persecución política".

La presidenta madrileña sigue ostentando el título de lideresa en el PP después de que María Guardiola no haya logrado la deseada mayoría absoluta que buscaba en Extremadura, y que Díaz Ayuso sí tiene desde 2023 en Madrid, donde gobierna en solitario.

Desde ese lugar ejerce la confrontación directa con Sánchez a quien ha acusado de "autoritarismo", de “desguazar” España con pactos con independentistas, de “organizar operaciones de Estado” contra jueces, fiscales y periodistas, de “dinamitar la separación de poderes”..., hechos -repite y repite- "propios de una dictadura".

Los títulos de Carlos Alcaraz

Ganador en 2025 de dos grandes, Roland Garros y el Open de Estados Unidos, el tenista Carlos Alcaraz, lleva una carrera meteórica y acaba el año como número uno del mundo. Superadas las lesiones, reedita con 22 años el éxito que ya alcanzó en 2022, cuando se convirtió en el número 1 más joven de la historia de la ATP.

Ha ganado 70 partidos este curso, ha sumado 8 títulos, entre los que también se incluyen Tokyo, Cincinatti, Queen's, Roma, Montecarlo y Rotterdam. Solo perdió en las finales de Wimbledon y Barcelona.

El veinteañero murciano, además, ya se ha convertido en una suerte de icono de moda en el tenis con esa costumbre de inmortalizar sus logros en su estética y en su propia piel. Nos sorprendió al teñirse el pelo de blanco reluciente tras conquistar su segundo título del US Open y recuperar el número uno del mundo.

A sus tatuajes ha sumado ahora la Estatua de la Libertad y el Puente de Brooklyn, símbolos de Nueva York, en el reverso del brazo izquierdo.

Alcaraz, que tiene pendiente tatuarse el título del Abierto de Australia cuando logre conquistar ese torneo, cierra el 2025 con la sonada ruptura con su entrenador, Juan Carlos Ferrero, de la que poco ha dicho. "Ya tocaban aires nuevos".

Aitana Bonmatí sigue conquistando el fútbol

2025 ha sido el año que ha consolidado el dominio mundial de Aitana Bonmatí. La centrocampista del Barcelona prolongó su reinado como la mejor futbolista del planeta al conquistar por tercer año consecutivo el Balón de Oro, un hito inédito hasta la fecha, que solo tenían en su haber un par de nombres y, hasta ella, todos masculinos.

Autoexigente y ambiciosa, Bonmatí celebró con su club en 2025 el triplete de competiciones españolas al ganar la Liga, la Copa y la Supercopa, además del galardón The Best de la FIFA, también tres años seguidos. Fue elegida mejor jugadora de la Eurocopa de Suiza, donde España fue subcampeona, y también mejor jugadora de la Liga de Campeones 2024-25.

Su carrera es sinónimo del avance hacia la igualdad en un mundo hasta ahora dominado por hombres en el que ha conseguido ser referente para toda una generación y ya no solo para las niñas.

Una responsabilidad de la que es consciente y que asume con orgullo desde "el mejor escaparate del mundo", el del fútbol.

Éxito cinematográfico para Óliver Laxe

Óliver Laxe es uno de los nombres propios del año gracias a 'Sirat', su cuarto largometraje en el que, con la excusa de la historia sobre un padre que busca a su hija desaparecida, enseña el ambiente sofocante de las 'raves' en los desiertos de Marruecos.

La película ha roto sus propias expectativas de éxito: reconocida con el Premio del Jurado en Cannes, está en plena carrera a los premios del cine europeo y los Goya y es precandidata al Óscar en cinco categorías, incluyendo mejor película internacional, banda sonora y sonido.

Hijo de emigrantes gallegos, Laxe, habla en 'Sirat' del dolor, la perdida, la muerte, la espiritualidad, de la conexión entre el arte, la naturaleza, lo corporal y lo espiritual.

Una reflexión filosófica que nace de un joven de personalidad carismática, profunda y tendente a la depresión con un llamativo físico de dos metros de altura, melena y barba, que han despertado el interés del público y la prensa mundiales por este cineasta políglota que es ya una de las voces más singulares del cine contemporáneo español.