"Siempre me decía que yo era una bruta, que yo no sabía nada, que yo era una boluda", cuenta una de las exempleadas

Comunicado de Julio Iglesias tras las denuncias por agresión sexual: “Esas acusaciones son absolutamente falsas”

Compartir







“Él era Julio Iglesias y tú eras don nadie”, el cantante supuestamente amenazaba a las mujeres a las que agredió sexualmente y las aseguraba que, si contaban cualquier cosa sobre lo sucedido, nadie las creería.

“Él siempre decía: ‘si tú hablas mal de mí, nadie te va a creer’”, explicaba una de las denunciantes de Julio Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, recoge ElDiario.es.

PUEDE INTERESARTE Julio Iglesias encarga su defensa a José Antonio Choclán, abogado de Víctor de Aldama o Cristiano Ronaldo

El testimonio de Rebeca y Laura, nombres ficticios de las dos exempleadas de la estrella internacional para proteger su identidad, cuentan el miedo al rechazo si contaban su historia de violencia sexual, agresiones, aislamiento e intimidaciones.

Una de las exempleadas explica cómo los insultos y menosprecios de Julio Iglesias le hizo pensar que no valía para nada. “Siempre me decía que yo era una bruta, que yo no sabía nada, que yo era una boluda. Y de tanto que te lo dice, llega un puto donde tú te lo empiezas a creer”.

El supuesto aislamiento al que eran sometidas les hacía no compartir con las otras trabajadoras ni con nadie más lo que estaban sufriendo, “él se encargaba de inculcar el miedo dentro de la persona”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Comunicado de Julio Iglesias

Tres días después de que estallara la polémica, este viernes el cantante ha decido pronunciarse tras las acusaciones.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza" comienza el texto que ha compartido el artista horas después de confirmarse que ha contratado al prestigioso abogado José Antonio Choclán -que ha defendido a nombres como Cristiano Ronaldo, Víctor de Aldama o Corinna Larssen- para defenderse en el caso de que la Audiencia Nacional de credibilidad a las denuncias.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Y aunque confiesa que "nunca había sentido tanta maldad", Julio advierte que "aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", dejando claro que no piensa quedarse cruzado de brazos ante la gravedad de las acusaciones de sus exempleadas.

Por el momento la Audiencia Nacional investiga las denuncias y se enfrentaría los delitos por agresión sexual y trata.