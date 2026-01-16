Joaquín Prat reacciona a la primera entrevista de Guillermo, novio de Irene Rosales

Ana Carrillo 16 ENE 2026 - 18:34h.

Joaquín Prat ha dado su opinión sobre Guillermo, novio de Irene Rosales, al escuchar los titulares de su primera entrevista

Las imágenes del primer beso en público de Kiko Rivera y Lola, su nueva novia

Compartir







Kiko Rivera e Irene Rosales han encontrado el amor tras su separación, anunciada el pasado verano. El hermano de Isa Pantoja al lado de Lola García, una bailarina que reside en Madrid y con la que mantiene una relación a distancia porque él sigue instalado en Sevilla; y la exconcursante de 'GH DÚO' junto a Guillermo, un empresario de su pueblo que acaba de conceder su primera entrevista.

PUEDE INTERESARTE Primeras palabras de Irene Rosales tras salir a la luz su presunta bronca con Kiko Rivera por su novia Lola García

Guillermo tiene una empresa de césped artificial, gracias a la cual conoció a Irene hace ya seis años, cuando acudió al hogar que compartía con Kiko y sus hijas para ponerle césped en el jardín. Sobre esa empresa y no sobre su vida sentimental es sobre la que ha hablado en su primera entrevista, concedida en un podcast de emprendimiento, en el que también ha dado algunos detalles de su vida personal.

El sevillano ha contado que era "un estudiante pésimo" y que su padre le ofreció en una empresa de jardinería que tenía porque estaban "desesperados" por ayudarle a encaminar su futuro. Fue entonces cuando considera que demostró ser una persona muy comprometida con el trabajo: "Desde chico he sido muy emprendedor y un comercial nato".

"A mí me encanta el deporte. Como sabéis yo hago mucho deporte, todos los días y es mi vía de escape. Cuando tienes tanto estrés, tienes que olvidarte de todo un rato al día. También soy motero y me encanta ir de rutas", ha añadido Guillermo en su entrevista, en la que se ha dejado conocer un poco más.

Al escuchar estos titulares de la entrevista de Guillermo, Joaquín Prat ha asegurado que el novio de Irene Rosales le parece "sensato", haciendo reaccionar a Marta López, que cree que al sevillano le gusta estar en el foco de atención: "Le veo muy cómodo ante las cámaras y ante un micrófono [...] Desde aquí lanzo una apuesta: si no es más pronto que tarde, este chico acaba en 'Supervivientes'". Ante este comentario, Leticia Requejo ha señalado que, en su opinión, veremos antes a Lola, la novia de Kiko Rivera, en un reality.