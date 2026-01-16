Las imágenes del primer beso en público de Kiko Rivera y Lola, su nueva novia

En 'El tiempo justo' hemos mostrado la secuencia completa del primer beso de amor en la pareja del momento

Todo sobre la nueva novia de Kiko Rivera: la conocimos en Got Talent y estuvo con Omar Montes

Kiko Rivera y Lola, su nueva novia, ya no esconden su amor. El DJ lleva con total transparencia su nueva ilusión tras hacerla pública hace unas semanas. En redes sociales son habituales sus imágenes de enamoramiento y sus palabras de amor hacia la joven, quien formó parte del cuerpo de baile de Anabel Pantoja para su reaparición televisiva en el programa '¡De viernes!'.

Todo sobre el primer beso en público de Kiko Rivera y Lola

Así las cosas, en 'El tiempo justo' ya hemos podido ver en primicia las imágenes del primer beso público del hijo de Isabel Pantoja con la bailarina. Lo hace a las puertas de la mítica estación de tren de Atocha. De un momento a otro, Lola se baja de un taxi y su nueva ilusión sale a recogerle como un loco enamorado.

Lo primero que hace Kiko Rivera al verla es demostrarle todo su amor y su cariño. Y la forma en la que lo comparte es dándole no un beso, sino hasta cinco. La secuencia completa, que podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia, muestra cómo el hijo de la tonadillera expone su amor en las calles de Madrid ante su nueva pareja.

"Algunos me llaman 'cursi', otros no se lo creen y otros solo hablan por hablar diciendo mentiras absurdas. A mí me da igual lo que digan. Yo solo sé una cosa: No sé qué hice para merecerte, pero prometo seguir haciéndolo. Te amo", reza el mensaje que se puede ver en una de las últimas publicaciones de Kiko Rivera en redes sociales.

Las imágenes de Kiko Rivera besando a Lola vienen después de que su expareja, Irene Rosales, hiciese lo propio también con su nueva ilusión, Guillermo.