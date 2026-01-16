Los vecinos dominicanos hablan con Álex Álvarez, reportero de 'El tiempo justo', y sacan a la luz misterios de la vida del cantante

La indignación de Viviane Ventura, uno de los amores platónicos de Julio Iglesias, sobre las acusaciones de agresión: "¡Es una vergüenza!"

En Punta Cana hay un dato sobre la vida de Julio Iglesias que corre como la pólvoca en pleno escándalo por las acusaciones de agresión sexual que han denunciado dos extrabajadoras del cantante, con la organización Women's Link, ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El artista ha roto por fin su silencio y ha asegurado que la verdad saldrá muy pronto a la luz. También afirma que no tiene ningún tipo de responsabilidad en los hechos de los que se le acusan.

"Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan gran tristeza", comparte a través de un comunicado.

Según los dominicanos, Julio Iglesias "vive solo"

El foco mediático estaría puesto además en la posición de Miranda, su mujer, con la que contrajo matrimonio en 2010 el intérprete de éxitos como 'Soy un truhán, soy un señor' tras 20 años de noviazgo. Según detallan los vecinos de Punta Cana al periodista de 'El tiempo justo' Álex Álvarez, el cantante llevaría tiempo sin dejarse ver por la ciudad dominicana junto a su mujer. Esto alimentaría los rumores que circulan hoy en día de que el matrimonio llevaría tiempo totalmente parado.

"He escuhado mucho eso aquí, los rumores siempre suenan de que vive solo", relata al enviado especial a Punta Cana un chef que conoce muy bien a Julio Iglesias. "Hace tiempo que o se le ve por aquí a Miranda, hace 2 o 3 años que no se le ve por la zona", agrega como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El cocinero puntualiza también al reportero cómo se ha vivido en el país, en el que el artista es muy popular, la noticia de las acusaciones de agresión. "Es muy lamentable lo que está sucediendo con Julio envuelto en ese tipo de casos, es triste y penoso", matiza el chef.