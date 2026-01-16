Lola Ortiz toma una importante decisión y explica el motivo: su antes y después

Rocío Molina 16 ENE 2026 - 18:15h.

Lola Ortiz ha tomado una importante decisión que supone un antes y un después en su vida. La exconcursante de 'Supervivientes', que se dio a conocer en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', está en un momento bueno en el que ha reconducido su camino. Tras hacerse pública la orden de alejamiento de su ex por una resolución judicial, la canaria deja atrás parte de su pasado y mira el presente y el futuro con optimismo.

Después de compartir públicamente el infierno que vivió y de publicar un libro, 'Yo estuve ahí', en el que contaba su historia de abandono y abusos, Lola Ortiz es otra mujer que deja atrás los malos recuerdos de una infancia complicada y de sus relaciones tóxicas. En ese proceso de sanación tanto interna como externa, de curar cicatrices y borrar ciertas marcas, la influencer de 37 años ha dado un nuevo paso que ha mostrado a sus seguidores

La exconcursante de 'Supervivientes' ha cortado con una parte de su pasado y para ello se está poniendo en manos de especialistas. Lola Ortiz está recurriendo al láser para eliminar unos tatuajes en tinta negra de su cuerpo. En concreto, dos grandes dibujos que tiene en el brazo y que están poco a poco desapareciendo.

Tatuajes de los que está arrepentida y que no ve con sentido ya en su cuerpo. "Ya no me representan. Así es la vida, un día quieres algo y al otro no. Todo está perfecto, puedes cambiar de opinión cuando quieras, solo que quizás este cambio duela un poco más", ha confesado la canaria acerca de las sesiones de láser a las que se está sometiendo para borrar estos trazos de su cuerpo.

Lola Ortiz lleva ya algún tiempo y varias sesiones sometiéndose a este tratamiento láser para eliminar los dibujos del brazo y, apenas se notan ahora unas líneas de lo que eran antes. Así se lo ha mostrado a sus seguidores con dos imágenes de su antes y después. "¿Duele? Sí, no les voy a mentir", ha confesado sobre cómo lleva este tratamiento dadas las grandes dimensiones de ambos tatuajes a eliminar.

En su brazo apenas queda ya rastro de este grabado que tanto le recordaba a su pasado y que ha decidido eliminar de su cuerpo y alaba la técnica y profesionales que la están tratando: "El láser va muy rápido, hay tatuajes que literalmente se tardan 30 segundos en pasar, por lo que se aguanta".