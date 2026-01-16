Natalia Sette 16 ENE 2026 - 17:30h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comete el error de subir un video que iba a 'mejores amigos' a su cuenta con más de 800.000 seguidores

Lucía Sánchez aclara cómo se lleva su hija Mía con Manuel González

Lucía Sánchez comete un error al compartir un vídeo que era para ‘mejores amigos’ y que ha subido realmente a su cuenta con más de 800.000 seguidores. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha tenido que dar la cara a través de sus ‘stories’ después de que se filtrara algo que sus seguidores no tenían por qué ver.

La expareja de Manuel González ha grabado un video dando explicaciones a sus fans muy avergonzada. La influencer cometió el error de publicar un ‘storie’ en su cuenta pública, pensando que iba para ‘mejores amigos’. Esta sección es un grupo limitado de personas a los que tú añades y con quien puedes compartir contenido sin que lo vean el resto de tus seguidores.

Lucía posiblemente tenga en sus ‘mejores amigos’ a familiares, amigos y compañeros de profesión muy cercanos. Personas en las que confía y con las que puede compartir cualquier cosa sin miedo a que la critiquen o se pueda filtrar. Lo que no esperaba era darle al botón equivocado y que un video que iba destinado solo para ellos, se publicara en su cuenta de influencer.

“Voy a subir una historia a mejores amigos y se me sube a la normal, le he dado al botón equivocado”, ha explicado la exconcursante de ‘GH DÚO’. “Cosas que me pasan solo a mi”, asegura entre risas sin poder creerse su error. El ‘storie’ no era nada muy confidencial y la propia Lucía explica en qué consistía.

“Menos mal que solo estaba insultando a Chaty Flow”, ha dicho con sinceridad. Al igual que muchas otras creadoras de contenido, la andaluza está viciada a ‘La reina del Flow’ y parece que no le está gustando como está actuando el personaje de Chaty Flow en la serie.

Otras de las cosas por las que Lucía ha tenido que dar explicaciones ha sido por otro vídeo que subió a sus ‘stories’, este sí de manera intencional, en el que aparece con una cantidad ingente de comida y preparada para ver dicha serie. La gente no ha dudado en responder para decirle que era imposible que se comiera toda esa ‘comida basura’.

“Me preocupa profundamente que alguien pueda pensar que me como todo lo del video de ‘La Reina del Flow’. Es simplemente un video de humor por favor”, ha dicho tranquilizando a todos sus seguidores. La influencer es consciente de que si se comiera todo eso, “probablemente acabaría en urgencias”.