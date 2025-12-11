Natalia Sette 11 DIC 2025 - 10:00h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' le dedica unas bonitas palabras a Lucía Sánchez y desvela si volvería con ella

Lucía Sánchez y Manuel González: así ha evolucionado su relación desde su paso por 'La isla de las tentaciones'

Manuel González le dedica unas bonitas y sinceras palabras a su expareja Lucía Sánchez. Hace ya un tiempo que los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ se han dejado ver juntos y compartiendo momentos. A pesar de aclarar que no tienen nada más allá de una amistad, sus seguidores lo han puesto en duda debido a todas las veces que se han visto estas últimas semanas.

El que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha querido responder a todos las preguntas de sus seguidores para acercarse más a ellos y dejar que lo conozcan aún más. Como no podía ser de otra forma, y más después de su acercamiento con Lucía, le han preguntado por ella. “¿Es Lucía la única que valía la pena?”, le escribe alguien. El extentador de Anita Williams responde con total honestidad y se sincera sobre su relación con la gaditana.

“He conocido a algunas personas que han merecido la pena y yo he decidido alejarme”, desvela Manu. Además de Lucía, el andaluz ha tenido varias parejas conocidas como Rocío Mateos o Gabriella Hahlingag, con quién acabó de muy malas formas y teniendo numerosos enfrentamientos. Sin embargo, para Manuel, la mejor pareja que ha tenido ha sido sin duda Lucía, con quién estuvo tres años antes de entrar a ‘La isla de las tentaciones’ y romper su relación debido a una infidelidad. “Lucía fue la que más me quiso y más me respetó”, asegura el influencer.

Manuel González desvela el último encontronazo que ha tenido con Lucía Sánchez

Aparte de dedicarle unas bonitas palabras, el exconcursante de ‘Supervivientes’ ha aclarado también si volvería a tener una relación sentimental con ella. A pesar de que están mejor que nunca desde que lo dejaron, Manu lo tiene claro: no pueden estar juntos. “Vivimos en un continuo pique”, explica el gaditano.

Una relación entre ellos sería completamente invisible, al menos en este momento, porque discuten constantemente aunque hayan vuelto a llevarse bien. “Acabamos de discutir ahora mientras tomábamos café”, asegura el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’. Además, Manu graba en el momento a Lucía y le pregunta qué fue lo mejor de estar con él. “Me quitaba los pelos del cepillo y ya está”, dice divertida la gaditana.

Está claro que aunque su relación haya mejorado mucho con respecto a cómo estaba en el momento de la ruptura, Manuel González y Lucía Sánchez se siguen llevando como el perro y el gato y están seguros de que no recuperarán su noviazgo, al menos de el momento.