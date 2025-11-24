Lorena Romera 24 NOV 2025 - 08:00h.

La exparticipante de 'LIDLT' no entiende el regalo que su hija, de 3 años, ha recibido de parte de su abuelo

Lucía Sánchez se ha quedado sin palabras con el regalo que su hija en común con Isaac Torres ha recibido de parte de su abuelo. La que fuera participante de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' ha enseñado el obsequio a través de su perfil de Instagram, donde le ha preguntado a sus seguidores si ellos "lo ven normal".

La que fuera ganadora de 'GH DÚO' ha contado entre risas el motivo de este detalle. Y es que este regalo del abuelo de Mía tiene un origen igual de curioso que el objeto en sí mismo. "¿Veis normal este regalo de un abuelo a una nieta? Es un truño, no lo entiendo", ha comentado la de Cádiz, de 31 años, con literalmente "un truño" en la mano.

Y es que su hija en común con Isaac Torres ha recibido como obsequio un peluche con la forma de excremento. Lo más gracioso de todo es que a la pequeña, de tres años, le ha hecho mucha ilusión recibir este insólito regalo. "Es un popó positivo", explica la que fuera pareja de Manuel González, con quien rompió en 'La isla de las tentaciones'.

Tal y como ha mostrado la influencer, se trata de un 'popó' que lleva un cartel con un mensaje de refuerzo positivo. "Soy un popó que cree en ti", lee la colaboradora, a la que no termina de convencerle por mucha palabra positiva que lleve el peluche. "Qué ilusión... un mojón que cree en ti", comenta ella con ironía.

Pero lo cierto es que la intrahistoria de este 'mojón' -como Lucía Sánchez lo ha bautizado- es de lo más tierna. "Mi padre se lo ha regalado a mi hija porque se ha inventado un cuento de que alguien hace un mojón en el campo y le pregunta: '¿Has sido tú, Mía?'. Y a ella le hace gracia. Vimos esto en una tienda y mi padre se lo compró", cuenta la que fuera protagonista de 'La isla de las tentaciones'.

"Mía cuando lo vio... ¡lo abrazó!", relata Lucía Sánchez, casi sin poder creerse que este regalo le haya hecho tantísima ilusión a su hija, en común con Isaac Torres (con el que sigue teniendo una relación de tiras y afloja. Al menos, esto es lo que muestran de cara a la galería. El último encontronazo público fue a finales del pasado mes de octubre, coincidiendo con el tercer cumpleaños de la pequeña).