16 ENE 2026

Sue Jacquout, de Arizona, se abrió un canal donde demuestra sus habilidades con el Minecraft, donde ya tiene 262.000 suscriptores

En su primer vídeo, enlazó a una página de GoFoundMe para ayudar a su nieto de 17 años a superar un agresivo sarcoma

La estadounidense Sue Jacquot, de 81 años de edad, se ha hecho absolutamente viral tras convertirse en 'gamer' para sufragar los gastos del agresivo cáncer que padece su nieto, llamado Jack Self. A los 17 años, este joven de Arizona fue diagnosticado de un sarcoma - un tipo de cáncer que suele afectar más a los niños y a los adolescentes - y, ella, sin dudarlo, se abrió un canal de Youtube llamado 'GrandmaCrackers' en el que demuestra sus grandes habilidades con el Minecraft, un videojuego estilo 'sandbox' donde los jugadores exploran, minan, construyen y sobreviven en un mundo generado por bloques.

Obviamente, ella no había mostrado ningún interés en este juego hasta que se lo mostraron sus nietos pero, tal y como relató en una entrevista en el medio local ABC15, comenzó a jugar el verano pasado para relacionarse mejor con ellos: "Nunca sentí curiosidad por el Minecraft, pero cuando tienes nietos que vienen a ti y quieren interactuar contigo, lo haces", ha afirmado esta súper abuela. Viendo lo bien que se le daba y, tras el mazazo de la noticia de la enfermedad de su nieto, Sue publicó un primer vídeo en octubre de 2025 titulado 'El mejor comienzo en Minecraft', con un enlace a una página de GoFundMe y la promesa de que todos los ingresos generados se destinarían a los gastos médicos de Jack.

"Queremos apoyarle en su lucha contra esta enfermedad"

La página fue creada por Austin, el otro nieto de Sue y hermano mayor de Jack, para recaudar un máximo de 100.000 dólares: "Esta cuenta se creó para ayudar a financiar el tratamiento médico relacionado con el reciente diagnóstico de cáncer de sarcoma de mi hermano pequeño, Jack Self. A pesar de su fuerza y valentía, el camino que tiene por delante es difícil y requiere una atención médica exhaustiva. Estamos pidiendo ayuda a nuestra comunidad, amigos y desconocidos de buen corazón para apoyar a Jack en su lucha contra esta agresiva enfermedad" dice una parte del texto, al que acompañan varias fotografías de la hospitalización de Jack.

"Cualquier donación, sin importar la cantidad, se destinará directamente a su tratamiento y ayudará a aliviar la carga financiera de nuestra familia. Agradecemos profundamente su generosidad y sus oraciones mientras atravesamos este difícil momento. Gracias por apoyar a Jack y formar parte de su batalla para vencer al cáncer.", concluye el párrafo explicativo de la página, donde ya se han recaudado más de 45.000 dólares.

En cuanto a Sue, se necesitan al menos 1000 suscriptores para monetizar un canal de YouTube, pero en solo un mes, ella ya tenía 100 000 (ahora, ha acumulado hasta 262.000 con la publicación de solo once vídeos en la cuenta). "Fue surrealista", destacaba Austin en la entrevista de ABC15, en referencia al repentino éxito de la iniciativa. "Había donaciones de entre uno y 5.000 dólares", admitió. Y todo gracias a la frescura y la naturalidad con la que esta abuela coraje de Arizona se relaciona con sus followers y se desenvuelve en el mundo abierto del Minecraft. Afortunadamente, su nieto ya se está recuperando del tratamiento al que se ha sometido y su evolución es favorable.