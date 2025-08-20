El presentador ha quedado inmortalizado junto a su hijo, el pequeño Arian David, dejando claro que está dispuesto a ejercer de padre

"No quiero que sea un niño escondido", ha aseverado Osborne a la revista '¡Hola!'

"Me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo". Con esa frase, hace ya un año, Bertín Osborne sorprendía al reconocer públicamente a su hijo con Gabriela Guillén después de una tormenta mediática que lo había colocado en el centro de todas las críticas. El cantante y presentador, que en un principio se mostró tajante al asegurar que no quería volver a ejercer de padre, ha rectificado y ha decidido cambiar de opinión posando junto al pequeño para la revista '¡Hola!', donde además ha concedido una entrevista en la que habla claro sobre su relación con el niño y con la madre.

La portada de la cabecera rosa de este miércoles 20 de agosto muestra unas imágenes inéditas: Bertín Osborne posando con Arian David, el pequeño que comparte con Guillén. Unas fotos que han sorprendido a propios y extraños teniendo en cuenta que fue en esa misma revista donde declaró que no quería volver a ser padre. Y ahora, la historia es otra.

"No buscaba esto. ¿Que lo soy? Pues sí, lo soy. Por circunstancias… por lo que sea. Para mí, por un lado, ejercer de padre es complicado a estas alturas de mi vida. Y por otro, el niño no tiene culpa de nada. No tiene culpa de los errores que hayamos podido cometer sus padres", señala el intérprete de 'Amor mediterráneo'.

De este modo, Osborne ha decidido dar un giro radical a su vida que le adentra una vez más en la paternidad. "Lo que le dije a Gabriela fue: "Mira, vamos a arreglar lo nuestro porque, al fin y al cabo, quiero ver al niño. Quiero conocerlo, que me conozca, estar y que sepa quién es su padre"'.

El cantante asegura que su objetivo ahora es que el pequeño crezca sabiendo quién es su padre y con la certeza de que puede contar con él. Al mismo tiempo, deja claro que no hay reconciliación sentimental con Gabriela: "Yo tengo mi vida y ella la suya. Y ahora mismo no tengo pareja ni intención de tenerla. Estoy encantado de estar solo, de hacer mi vida, trabajar lo que me apetezca y las horas que quiera, sin dar explicaciones a nadie", apostilla.

Sobre David, que ya tiene un año y medio, explica que está "encantado" y "muy contento de conocerlo, de compartir con él momentos. Es una monada, cariñosísimo, un amor. Las cosas tienen su proceso. Y en cuanto al motivo por el que ha querido posar ahora con su hijo, indica: "Estas fotografías son para que no sea un niño escondido".

A sus 70 años, Bertín ahora considera que ejercer de padre "es lo justo". "Quiero demostrar que lo he normalizado y que le tengo un gran cariño. Gabriela vive en Madrid, tiene su trabajo y su vida; yo vivo en otra ciudad e iré a verlo cuando pueda, como ya hemos hecho varias veces. El niño pasó el fin de semana conmigo: piscina, caballo… y lo disfrutamos muchísimo. Lo que quiero es darle normalidad a una situación que es complicada (...). Yo no buscaba esto y así son las cosas. Ahora ayudaré a que el niño tenga sus estudios y viva lo mejor posible y le ayudaré en lo que pueda", sentencia.

El proceso

La historia arrancó en verano de 2023, cuando Gabriela Guillén anunció su embarazo. Osborne reaccionó de manera tajante: reconoció que el bebé no había sido buscado y que no estaba preparado para volver a la paternidad.

El presentador insistía en que, si la paternidad se confirmaba, él se ocuparía de que al niño no le faltara nada desde el punto de vista económico -un buen colegio, estabilidad material-, pero que no se veía criando a un niño a estas alturas de su vida.

La joven no se quedó callada y defendió en medios y en los tribunales el derecho de su hijo a ser reconocido por su padre. Presentó una demanda de paternidad, aunque Osborne nunca se negó a reconocerlo legalmente. De hecho, cuando fue citado a juicio, no acudió porque, según su abogado, él había reconocido desde el inicio que el niño era suyo.

Pero en junio de 2024, Osborne y Guillén sorprendieron con un comunicado conjunto, en el que el artista rectificaba su discurso con un tono muy distinto: "Me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo. Es una responsabilidad que asumo". Y pedía, además, respeto para proteger al menor de la exposición mediática.

No ha sido hasta ahora, más de un año después, cuando ha roto su silencio y ha dado un paso más allá: presentando a su hijo, inmortalizándose con él y dejando claro que ya ha comenzado una nueva etapa en su vida.