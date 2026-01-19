Celia Molina 19 ENE 2026 - 13:54h.

La influencer ha publicado en su cuenta el mensaje que le envió a su madre al coger el AVE anterior al tren de la tragedia

Última hora del accidente de tren con 39 muertos en Adamuz, Córdoba

España entera sigue conmocionada por el trágico accidente ferroviario que se registró el pasado domingo 18 de enero a la altura de Adamuz, Córdoba. Pasadas las 19:30 horas de la tarde - y tras una hora de trayecto que transcurrió con toda normalidad - el Iryo que viajaba de Madrid a Málaga descarriló, invadió el carril contrario y chocó contra un ALVIA que se encontró de frente. Al menos 39 muertos y cientos de heridos se han registrado tras este choque mortal, del que vamos teniendo cada vez más información gracias a los crudos testimonios de los supervivientes.

Varias personalidades de Internet, han asegurado que estuvieron a punto de coger el tren siniestrado, en el que podrían haber fallecido. Una de ellas es Laura Baena, influencer y fundadora de Malasmadres, que ha mostrado en su cuenta de Instagram el mensaje que le envió a su madre en el que le anunciaba que ya había cogido el AVE camino a Madrid, justo el tren que salió 40 minutos antes que el que sufriría el accidente después. Laura hasta se hizo un selfie en uno de los espejos del AVE, sin imaginar el siniestro que tendría lugar en la localidad de Adamuz.

"Cogí un Ave, aunque últimamente iba en Iryo"

"40 minutos antes salió mi tren. Dudé cuál coger porque era domingo y quería estar el máximo tiempo con mis niñas antes de viajar. Pero la vida, el destino, quiso que cogiera el AVE de las 18 horas cuando últimamente me gusta elegir Iryo porque “los trenes están fenomenal” siempre le digo esto a mi pareja. Justo cogí el anterior a la tragedia. No puedo dejar de pensar en las víctimas, en las familias y en el susto de mi madre hasta que habló conmigo. Cuando el accidente pasó yo estaba a 40 minutos dirección Madrid. No he dormido nada. Sigo en shock. Pensando en el miedo de esas personas, en el dolor de sus familias", ha escrito, todavía consternada, en sus cuentas de Facebook e Instagram.

Hasta que se conozcan las causas exactas del accidente -el presidente de RENFE ha descartado el fallo humano y el propio tren fue revisado hace apenas cuatro días - muchos viajeros están recordando las quejas - tanto de los sindicatos como de los usuarios - sobre el mal estado de estas vías que ya se habían manifestado públicamente.

"Todas las personas que viajamos mucho en esa línea Málaga/ Córdoba/ Madrid sabemos la de retrasos, incidencias, paradas por averías y colapso en las vías en los últimos meses que hemos vivido. Los frenazos y las vibraciones. Las conversaciones con otros viajeros y personal de Renfe. No sé qué ha pasado y no voy a especular (no soy quién y eso no ayuda en nada ahora mismo) porque solo tengo dolor y tristeza, pero la situación de colapso en esas vías no era ni es normal desde que entraron los trenes “low cost”. Mismas vías, más trenes, más peso, mismos recursos y mantenimiento", ha dicho Laura Baena en la misma publicación.