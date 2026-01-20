Antonio Rossi y su marido Hugo Fuertes amplían la familia: "Ya somos uno más"

Rocío Molina 20 ENE 2026 - 13:37h.

El colaborador de 'Vamos a ver' y su marido Hugo Fuertes han dado un importante paso en su relación

Antonio Rossi y su marido Hugo Fuertes sufren una dura pérdida: "No imaginábamos este dolor"

Antonio Rossi y su marido Huego Fuertes han dado un paso importante. El colaborador de 'Vamos a ver' y el modelo han anunciado de lo más felices que amplían la familia y han hecho las presentaciones oficiales y dado la bienvenida al nuevo miembro en sus redes sociales.

La alegría se ha vuelto a instalar en la casa del matrimonio tras la dura pérdida que les dejó destrozados hace casi un año con la muerte de su querido Leonardo, su mascota y fiel amigo. Para encarar este de otra manera y ya preparados para afrontar este nuevo cambio en su vida, el periodista y su marido Hugo Fuertes han lanzado un mensaje lleno de alegría al presentar al nuevo miembro de su familia.

Emocionados por vivir estar primeras horas junto a su nueva ilusión y por esta llegada que viene a sumar más amor entre ellos, Antonio Rossi y Hugo Fuertes han presentado a través de varias imágenes al nuevo miembro de la familia que están creando: "Pues ya somos uno más. Bienvenido a casa Melón", ha escrito el colaborador de 'Vamos a ver'.

Melón es un adorable cachorro de caniche de pelo blanco que tiene enamorados al periodista y al bailarín y modelo. "Hace dos años perdimos a Ray, justo esta semana se cumple un año desde que dijimos adiós a Leo. Y tras un año Hugo y yo solos, y pensando que no quería volver a tener un perrito por no pasar por lo que pasé con las dos perdidas… Aparece Melón en nuestras vidas. Es pequeñito pero tiene pinta que será muy enérgico", ha escrito acompañando a las fotos muy ilusionado.

La nueva incorporación familiar llega a sus vidas después de haber pasado su duelo y también de haber vivido unas Navidades muy bonitas juntos. "De repente soy padre", ha declarado Hugo Fuertes con un tierno vídeo en el que deja claro que Melón ha llegado a sus vidas como un soplo de aire fresco para seguir sumando entre ellos.

Después de su boda de ensueño y el viaje de novios que todavía recuerdan, el matrimonio ha sumado una prueba más de su amor: primero en el dolor ante la pérdida y ahora con la alegría de este nuevo miembro. "Felices", es la palabra que más repiten tras la llegada a su casa del pequeño Melón, el cachorro que del minuto uno les ha robado el corazón.