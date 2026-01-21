Ana Carrillo 21 ENE 2026 - 18:08h.

Miguel Frigenti ha dado toda la información que la he llegado sobre la presunta deuda de la bailarina

Hace menos de dos meses que se supo que Kiko Rivera había vuelto a encontrar el amor tras su ruptura con Irene Rosales al lado de una bailarina llamada Lola García. De ella se supo entonces que era de Toledo, que había trabajado con Omar Montes y que había aparecido en Telecinco tiempo atrás al participar en 'Got Talent' y haber sido una de las bailarinas que acompañó a Anabel Pantoja en su entrada estelar en su última entrevista en '¡De viernes!'. Pero ahora se ha destapado una información menos amable y es que acusan a la joven de haber dejado una deuda de 32.000 euros.

Ha sido Miguel Frigenti el encargado de dar todos los detalles en 'El tiempo justo', donde ha explicado que le ha llegado la información de que Lola dejó de "pagar las cuotas" de un local que alquiló para montar la escuela de baile que tenía: "El propietario se pone en contacto con Lola para llegar a un acuerdo amistoso para poder recuperar el dinero de un alquiler. En un primer momento, llegan a un acuerdo, pero finalmente no paga nada y este señor, por segunda vez, acude a la vía judicial y se da la orden de desahucio en 2021".

"Cuando se va a producir este desahucio se encuentran con que Lola ha desaparecido", ha añadido el periodista, cuya información ha sido completada por otro reportero del programa, Enrique Ulzurrun, que ha llevado a cabo una investigación sobre el tema y ha podido hablar con uno de los afectados de esta supuesta deuda de 32.000 euros que pesaría sobre Lola García desde hace seis años.

Pero los problemas de Lola no se terminarían ahí y es que, según cuenta Miguel Frigenti, madres de las niñas que acudían a esa academia de baile quieren hablar para dar sus quejas. Por el momento, Lola no se ha podido pronunciar sobre nada porque se encuentra de viaje junto a Kiko Rivera.