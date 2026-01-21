La que fuera niñera del hijo de David y Victoria sale en su defensa tras la graves acusaciones contra sus padrs

Rebecca Loos ha roto su silencio tras la ruptura familiar total en la familia Beckham. Recordemos que esta mujer fue una de las primeras en destapar qué existía entre David y Victoria Beckham. Aseguró que fue la amante del futbolista, mientras era niñera de su hijo en su vivienda en Madrid.

Rebecca Loos, sobre la guerra entre los Beckham: "La verdad siempre sale a la luz"

Ahora, en mtiad de las tensiones entre padres e hijo, Loos decide posicionarse en favor de este. Lo ha hecho con un mensaje lanzado en redes sociales donde comprende su decepción por la forma en la que ha sido educado. "estoy tan feliz de que finalmente se defienda y hable en público. Me sentí muy mal por su pobre esposa, sabiendo muy bien cómo pueden ser. La verdad siempre sale a la luz", ha compartido como hemos podido ver en 'El tiempo justo'.

Brooklyn Beckham, hijo de David y Victoria, acusa a sus padres de crecer con una "ansiedad abrumadora". "Mi familia valora la promoción publica y los patrocinios por encima de todo. La marca Beckham es lo primero", denunció públicamente. "El amor familiar se mide por cuanto publicas en redes sociales. Mis padres han intentado inscanablemente arruinar mi relación antes de mi boda", agrega.

Rebecca Loos, con sus palabras, se alegraría de las graves declaraciones que Brooklyn ha hecho contra sus padres. En concreto, estaría adentrándose en la guerra para seguir lanzando acusaciones contra su archienemiga, que es Victoria Bekcham.

Según ha explicado el periodista y colaborador del programa de Telecino Antonio Rossi, se prevé que Loos vaya a seguir haciendo más declaraciones públicas sobre el drama familiar que está llenando las portadas de la crónica social en el Reino Unido.