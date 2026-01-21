Lidia González 21 ENE 2026 - 17:29h.

Lola Lolita y Marta Díaz podrían tener un interés para acercar posturas

El motivo por el que se ha retrasado el estreno de la nueva temporada del documental de las Pombo

Lola Lolita está acostumbrada a estar en el centro de la polémica y, en esta ocasión, ha tomado una importante decisión que no ha pasado por alto. La creadora de contenido podría haber tenido una reconciliación con Marta Díaz, con quien lleva siendo más que evidente que ha mantenido una tensa relación. Los colaboradores del programa desvelan todas las claves de lo que ha sucedido. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en el programa completo, en Mediaset Infintiy!

La influencer ha dado el paso de seguir en sus redes sociales a la andaluza, algo que ha causado mucho impacto por la trayectoria personal que han tenido todos estos años. A pesar de que ha encontrado de nuevo el amor tras su ruptura con Ibelky, lo cierto es que podría no estar atravesando una buena racha personal: “Lola está en su peor momento de amistades y cuando estás bajito no quieres problemas”.

Jhon Kha se ha mostrado muy tajante al hablar de la creadora de contenido y todas las polémicas que ha generado a su alrededor: “Lola no está en su mejor momento y debería plantearse si está haciendo las cosas bien”. Los colaboradores del videopodcast han puesto sobre la mesa todos los datos que apuntan a este acercamiento.

Programa completo: El posible interés tras la reconciliación de Lola Lolita y Marta Díaz

Después de explicar todo lo que ha ocurrido entre Lola Lolita y Marta Díaz y dar las claves de su relación, los colaboradores de ‘En todas las salsas’ dan un paso más. Jhon Kha desvela el posible interés que se esconde tras la reconciliación de las creadoras de contenido y asegura muy tajante: “Daría mucho de qué hablar”.

La relación entre Lola Lolita y Marta Díaz vuelve a estar en el punto de mira, pero, esta vez, por algo positivo. Las influencers podrían haber enterrado el hacha de guerra y dar un paso muy importante en su relación. Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ dan todas las claves sobre esta situación y desvelan los intereses que podría haber tras ello. Además, ponen sobre la mesa todas las claves sobre el divorcio de Álvaro Morata y Alice Campello. ¡Dale al play y no te pierdas lo que han contado, en Mediaset Infinity!