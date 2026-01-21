Ana Carrillo 21 ENE 2026 - 19:37h.

Luitingo ha hablado por primera vez de la nueva ilusión de Jessica Bueno y Marta López le ha defendido de las críticas

Desde hace unas semanas, se sabe que Jessica Bueno está ilusionada con un violinista por el que se ha dejado ver por Sevilla, un chico que le habría devuelto la sonrisa y las ganas de tener una relación tras su sonada ruptura con Luitingo, que ocurrió a finales de febrero de 2025. Al finalista de 'GH VIP' le han preguntado por el romance de su exnovia y ha hecho unas declaraciones que han sido criticadas en el plató de 'El tiempo justo'.

"Los aristogatos vamos a hacer una banda", ha comentado el cantante al saber que la nueva ilusión de la modelo es músico como él: "Mejor que le gusten la música y los músicos con la de cosas malas que hay en la vida, que la música es bonita y para todo el mundo, yo le deseo lo mejor a ella y a él y que cada uno con su vida que haga lo que quiera".

A Joaquín Prat le ha parecido que Luitingo no se mostraba 'picado' con su exnovia, pero en plató no le han dado la razón tres colaboradores: Miguel Frigenti, Luis Pliego y Alejandra Prat, que han criticado las declaraciones del de Triana y su "risita" al hacerlas (puedes ver sus gestos y las declaraciones al completo en el vídeo que encabeza este artículo).

Marta López sí que se ha posicionado al lado de Luitingo, asegurando que "él es buena persona" y que sabe que sí que se alegra por Jessica Bueno. La colaboradora ha desvelado que ha podido hablar con el artista y que este le ha confirmado que no había mala intención en su comentario sobre la nueva ilusión de su ex, con la que estuvo un año saliendo. "Sois vosotros que no le podéis ni ver", ha apostillado Marta en respuesta a las críticas de sus compañeros.