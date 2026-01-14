Rocío Molina 14 ENE 2026 - 12:13h.

Conocemos quién es la nueva ilusión de Jessica Bueno: un músico de reconocido prestigio y padre de un hijo

Jessica Bueno confirma su nueva relación y se muestra muy tajante: "Él estaba soltero cuando yo lo conocí"

Jessica Bueno está de nuevo ilusionada y su sonrisa cada vez que le preguntan delata que está en un momento dulce. La periodista Leticia Requejo era la que adelantaba en 'El tiempo justo' que la exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP' había conocido a "un amigo especial" y ella misma terminaba reconociendo que quiere dejarse llevar, ir poco a poco y ver a qué conduce todo esto. Sin prisas y con "los pies de plomo", la modelo ha sido vista en varias ocasiones haciendo "vida en pareja" con este atractivo y misterioso joven del que cada vez se conocen más detalles. De él se sabe que se llama Roberto Mendoza, aunque su entorno le llama Robert y es un violinista virtuoso, deportista y padre de un hijo.

"En este mundo es muy complicado que no te pillen y yo lo he intentado. Me hubiera gustado que esto no saliera a la luz hasta tenerlo los dos claro y que lo conociera mi familia antes que España", eran las palabras con las que Jessica Bueno reconocía este romance y terminaba dando la fecha de la primera vez que se vieron: el pasado 4 de diciembre. Para tratar de cerrar la primera polémica que ha surgido en torno a ellos, la propia modelo daba un dato del joven al que está conociendo. "Es un chico soltero y estaba soltero cuando yo le conocí. Jamás hubiese empezado algo con alguien que tuviese una relación", zanjaba en los 'Army Awards 2026'.

Las informaciones que han ido saliendo a lo largo de estos días han permitido hacer un perfil de la nueva ilusión de Jessica Bueno. Entre algunos de esos datos desvelados se sabe que este hombre tiene cerca de 40 años y que por su carrera musical conoce a Kiko Rivera, ex de de la exconcursante de 'Supervivientes'. Pero para saber más detalles nada como navegar por un perfil oficial de Instagram donde comparte sus pasiones y aficiones.

Músico reconocido, deportista y padre de un hijo

Tal y como él mismo se describe en su perfil oficial de Instagram, Robert Mendoza indica que "es arreglista, productor musical" y aparece en fotografías junto al cantante Pablo Alborán o Beret. La nueva ilusión de Jessica Bueno cuenta con más de 160.000 seguidores y los que le conocen dicen que es un auténtico virtuoso con el violín y, en concreto, su trabajo de fusión de este instrumento con la música electrónica. Tanto es así que se ha hecho un nombre en Spotify a partir de sus oyentes mensuales entre los que hay artistas famosos como Alejandro Sanz, Rosa López o los propios Beret y Pablo Alborán con los que aparece en imágenes y también con su trabajo con JC Reyes.

Residente en Sevilla al igual que Jessica Bueno, pero onubense de nacimiento, a Robert Mendoza le definen como un hombre deportista al que le encanta viajar, aunque su muro de Instagram en su prácticamente totalidad esté dedicado a la música, su oficio y gran pasión.

La otra es su hijo Romeo. "Complicidad", "me sobra todo", son las frases que acompañan las tiernas fotos en las que aparece junto a su hijo, al que define como "un mini Rob", que es su prioridad frente a todo lo demás, aunque ahora él mismo también esté ilusionado y conociendo a Jessica Bueno.