A partir del 28 de enero, en Mediaset Infinity... ‘Tentaciones Privé': ¿Te lo vas a perder?

¡Nuevo bombazo! Gerard Arias y Mari desvelan su romance tras el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 9': "Ocurrió por circunstancias del destino"

Marta Peñate, colaboradora en el plató de 'La isla de las tentaciones 9' en la triple entrega que el reality de Telecinco ha emitido traducido en tres debates finales, ha adelantado más detalles sobre ‘Tentaciones Privé’, un nuevo videopodcast que presentará el próximo 28 de enero y en el que disfrutaremos de reencuentros de muy pero que muy vibrantes.

La presentadora de este nuevo videopodcast producido por Cuarzo en donde se resolverán -o al menos se intentará- todas las cuentas pendientes entre las parejas que aún siguen presentes ha señalado en pleno debate que "hay muchísimas cosas preparadas": "La semana que viene, en Mediaset Infinity, tenemos mucho más salseo, cara a cara entre concursantes y tentadores... una mezcla de todo ¡aquí no se queda el salseo!".

Y es que, como bien ha dicho Marta Peñate, la próxima semana, a partir del 28 de enero, en Mediaset Infinity... ‘Tentaciones Privé'. ¿Te lo vas a perder?