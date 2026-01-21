Rocío Molina 21 ENE 2026 - 13:43h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha tenido un comportamiento anormal con la prensa al preguntarle por su escapada junto a su ex Andy McDougall

La vida sentimental de Pelayo Díaz, desde David Delfín hasta Andy McDougall

Pelayo Díaz comenzó su relación con Andy McDougall en 2018 y un año después anunciaron su boda. Una celebración idílica en un enclave histórico y con más de 400 invitados, pero tres años después se les acabó el amor. Sin embargo, entre el exconcursante de 'Supervivientes' y el influencer argentino sigue existiendo una buena relación y eso ahora acapara titulares tras la última reacción del diseñador.

El motivo que ha suscitado la curiosidad de la prensa es que el asturiano y su exmarido Andy McDougall han hecho una escapada este fin de semana a Milán juntos y a su llegada al aeropuerto de Madrid y preguntarle, Pelayo Díaz ha dado la espalda a la prensa. El jurado de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas' no ha disimulado el estar visiblemente molesto y solo ha respondido con un "bien" a la pregunta de cómo estaba que le han hecho los periodistas de Europa Press.

El diseñador ha dejado claro que no quería hablar ni responder nada relativo a la escapada a Milán junto a su ex Andy McDougall. Algo que sí ha hecho el argentino, quitándole importancia a la acción desmedida que ha tenido Pelayo Díaz. Asegurando que no tenía "ni idea" de por qué ha tenido ese comportamiento extraño con los periodistas, este ha explicado el plan que les ha reunido y tal cómo se encuentran ambos en este punto.

"Nos fuimos a pasar el fin de semana allá a Milán, nos llevamos muy bien. Ya saben, hace cuatro años que nos separamos y estamos muy bien", ha asegurado Andy McDougall para zanjar cualquier polémica relativa a esta escapada. Pese a que su historia de amor no tuvo el final esperado, el diseñador cuenta con un amigo y gran apoyo en el argentino, tal como demostró en la defensa de su concurso de 'Supervivientes'.

En la actualidad, el asturiano se encuentra feliz junto al francés Gal Maron con el que lleva dos años de relación.