Lara Guerra 22 ENE 2026 - 16:05h.

Mayka Rivera se sincera sobre su relación con Andrea Sabatini, concursante de 'GH DÚO'

Mayka Rivera (LIDLT) habla por primera vez de su encuentro con Mario Casas: “Lo que se contó es verdad, nunca he hablado”

Tras su paso por 'La isla de las tentaciones', Mayka Rivera se mantuvo muy activa por redes y con su canal Blondy by Maika Rivera. Sin embargo, durante este tiempo si ha estado alejada de los focos; pese a ello, no ha dejado de tener que enfrentarse a muchas cosas que se han dicho sobre ella durante esta ausencia.

Ahora, se sienta en el plató del videopodcast de 'En todas las salsas' para aclarar todo. Para su sorpresa, Alba Carrizo anunciaba un bombazo que apuntaba directamente a la que fuera participante del reality de 'LIDLT. “Me llega la información de que ha habido un tonteo entre vosotros", haciendo referencia a Mayka Rivera y Andrea Sabatini, actual concursante de 'GH DÚO'.

Rivera, que ya se ha visto inmersa en varios rumores sobre posibles parejas y líos sentimentales como sus conversaciones con Carlos Sainz, no ha dudado en pronunciarse ahora sobre lo que plantea la colaboradora, Carrizo. La creadora de contenido se sincera como nunca y confiesa también si le gustaría participar en 'Gran Hermano DÚO', reality en el que se encuentra participando el italiano.

Tras salir a la luz el posible acercamiento entre la que fuera participante de 'LIDLT 2' y Andrea Sabatini, actual concursante de 'GH DÚO', Mayka Rivera acude al videopódcast con ganas de romper con todo tipo de rumores y explicar todo sobre su verdadera relación con el italiano. Con móvil en mano, la creadora de contenido desvela lo que hay entre ellos y se sincera como nunca con los colaboradores.

Así ha reaccionado Mayka Rivera a la noticia

Mayka Rivera llega fuerte a 'En todas las salsas' con frentes abiertos y ganas de resolver lo que se ha dicho sobre ella durante este periodo de tiempo. La que fuera participante de 'GH' junto a Manuel y Lucía ha contado toda la verdad de su encuentro también con Mario Casas ¡Descúbrelo en el programa completo de ‘En todas las salsas, en Mediaset Infinity!