Lara Guerra 17 MAR 2026 - 01:45h.

Ana se emociona al recordar la relación de sus hijos con Luija: "Ojalá todo el mundo pudiese ser tan feliz como lo soy ahora"

Todas las decisiones finales de las parejas de 'Casados a primera vista'

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'Casados a primera vista' está llegando a su fin, sin embargo, ha llegado el momento más decisivo. Cada una de las parejas desvela en esta noche tan especial cómo está su relación, y como consecuente, si siguen juntos o no.

Es el turno de conocer en qué situación se encuentra la pareja de Ana y Luija. Los expertos recuerdan a Ana una de las preguntas que le hicieron en el inicio; ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que Luija conozca a tus hijos? Ante esto, la participante del reality se sincera como nunca: "Yo en mi cabeza dije 'por lo menos un año estando con él y luego ya vemos'. Ahora ya le conocen. Mi hija creo que se ha enamorado de él, a lo mejor llega un poco más tarde y va corriendo a abrazarle. Él, que necesita más su tiempo le busca con la mirada y le da un abrazo; me sorprende porque necesita más su tiempo que la pequeña

Luija tiene clara su opinión al pensar en los hijos de Ana: "Yo estoy encantado de haberlos conocido, al final son dos niños que son maravillosos. Educados, cariñosos, te lo dan todo...me han abierto el corazón. Son una maravilla de niños". Tras esto, los psicólogos colocan una imagen de la pareja junto a los hijos de ella viendo un partido. Luija confiesa que "este es el primer día que hicimos algo los cuatro juntos. Fuimos a ver el Málaga y los niños muy agradecidos. Tuvimos un primer día en familia maravilloso". Ana en este momento es incapaz de contener sus lágrimas por la ilusión de haber formado esa familia con la que tanto soñaba.

Por último, Ana desea muy emocionada: "Ojalá todo el mundo pudiese ser tan feliz como lo soy ahora. Gracias por todo. Si algún día él fuera capaz, sería increíblemente espectacular como papá". En la línea de esta conversación, le preguntan a él si le gustaría serlo, a lo que entre risas responde: "Hasta hace 3 meses nunca había querido ser papá, pero ella dice que le gustaría ser otra vez madre y estoy pensando que podría serlo con ella".

Ana revela cómo pidió a Luija que se fueran a vivir juntos y la reacción de sus hijos: "Si la respuesta es sí, bienvenido marido"

Después de un momento tan especial, los expertos se interesan por la convivencia de la pareja. En este momento Ana cuenta a los expertos y al resto de sus compañeros cómo le pidió a Luija que viviesen juntos. Por ello, una imagen se colocó frente a la pantalla la petición de ella, una carta con unas preciadas palabras: "Quiero un hogar que refleje lo que somos como pareja, indestructibles. Si la respuesta es sí, bienvenido marido".

Luija asegura que en no se pensó la respuesta: "Cuando me lo propuso no tuve ninguna duda. Días previos ya iba yo varios fines de semana y en el tiempo que estábamos separados ya sentía que nos necesitábamos". Ante esto, ella explica que al ver esta situación quiso tener una conversación con sus hijos y con él". Sobre la respuesta de sus hijos, Ana se vuelve a emocionar al recordar la reacción de ambos: "Siempre hemos sido tres y nuestra estrella, y ahora viene uno más al equipo".

Ana y Luija recuerdan cómo se sintieron tras separarse en ‘Casados a primera vista’: “Necesitaba verla”

Pese a que su experiencia en 'Casados a primera vista' finalizó con mucha emoción, la pareja ha recordado cómo se sintieron al separarse. Ana detalla que cuando vivían en la casa de Madrid ella no estaba relajada del todo: "Empecé a disfrutarlo cuando salimos de aquí juntos". Luija por su parte recuerda el día de reflexión porque ahí se dio cuenta de que "la necesitaba más de lo que pensaba".

Sin embargo, pese a tantas palabras bonitas, el experto le pregunta si hubo algún momento en el que se planteara tirar la toalla. Luija confiesa que sí: "Era en una ceremonia en la que ella dijo que quería abandonar y yo pues no quería estar con una persona que no quería estar ni un minuto aquí".

Ana no ha dudado en aclara qué fue lo que realmente pasó por su cabeza: "Lorenzo preguntó si en el proceso sentimos amor y él soltó un directo 'no estoy enamorado'. Yo vi amor en sus actos". Sobre los primeros días el uno sin el otro, Luija se emociona y confiesa que a partir del tercer día "necesitaba verla". Además, recuerda que compró un puzzle 3D de la Torre Eiffel, se lo dio y se fue. Ella confiesa que quiso esperar para ver qué hacía él

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