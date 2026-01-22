Ana Carrillo 22 ENE 2026 - 18:35h.

La Justicia prorroga seis meses la investigación a Anabel Pantoja y David Rodríguez por presunto maltrato infantil

Leticia Requejo ha desvelado en 'El tiempo justo' lo que la pareja le habría dicho a su entorno al conocer la noticia

Compartir







Hace dos días, Sandra Aladro comunicó en 'El tiempo justo' que la jueza había decidido prorrogar durante seis meses la investigación sobre Anabel Pantoja y David Rodríguez por presunto maltrato infantil; una investigación que tiene como objetivo determinar el origen de las lesiones que llevaron a su hija Alma a permanecer ingresada durante 18 días en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora, ha sido Leticia Requejo la que ha destapado lo que la pareja le ha dicho a su entorno a raíz de la publicación de la prórroga de esa investigación.

"Llama la atención", ha comenzado diciendo la periodista, que sabe qué es lo que Anabel y David le han transmitido a su entorno más cercano después de que se hiciera pública la noticia el pasado martes: "Según Anabel y David, nadie les ha comunicado esta noticia, ni a ellos ni a su propio abogado. A su entorno niegan la mayor. La reacción de ellos es de tranquilidad porque según Anabel y David nadie les ha comunicado esta prórroga de seis meses".

Antonio Rossi ha intervenido entonces y ha explicado que le consta que el abogado de pareja les habló ayer de este tema y que les transmitió "tranquilidad", pues considera que la investigación se acabará cerrando de forma favorable para ellos. Leticia Requejo le ha dicho que no duda de su información y que ambas cosas son compatibles, que ellos lo sepan por su abogado pero que no hayan querido decirle nada a su entorno.