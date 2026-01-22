Claudia Chacón pide abrazar a Gilbert, un gesto que simboliza el tonteo que Suso Álvarez lleva observando durante el debate

En su reencuentro 'Debate de las tentaciones', Gilbert hacía una confesión que hacía estallar a su expareja Claudia Chacón. Y es que, según aseguraba el militar, la de Mallorca no paraba de llamarle cuando salía de fiesta, algo que no dudó en acreditar en sus redes sociales mostrando públicamente las pruebas y a lo que Claudia ha acabado respondiendo.

Sin embargo, les ha faltado tan solo un programa para rebajar la tensión y volver a mostrarse el afecto que, por lo visto en pantalla, se tienen. Un gesto que ha sido interpretado por el colaborador Suso Álvarez como un claro tonteo entre la expareja.

"Lleváis toda la tarde tonteando"

Tras reencontrarse Darío con Almudena en el plató del 'Debate de las tentaciones' y revivir su complicado paso por República Dominicana, los andaluces mantienen una conversación que remueve por dentro a Claudia hasta el punto de hacer una última petición a Sandra Barneda: "No te molesto más, ¿le puedo dar un abrazo a Gilbert si me lo acepta? Te juro que me he sentido identificada en muchas cosas y me da pena".

Sin esperar una respuesta por parte de la presentadora, el militar se levanta de su asiento para recibir con los brazos abiertos a su expareja, protagonizando un tierno momento.

No obstante, este gesto tan solo representa algo que lleva pensando un colaborador a lo largo del programa: "Suso dice que lleváis toda la tarde tonteando". Prueba de ello es que Claudia es incapaz de negárselo mirándole a los ojos. "Yo he estado todo el debate llorando porque me sentía identificada en muchas cosas", es lo único que responde la de Mallorca. Un tonteo que corrobora Helena: "Yo estoy enfrente y la verdad que, Gilbert, no dejas de mirarla, te lo juro". Y es que Almudena no puede dejar pasar la oportunidad de recordar que ella apostó que el militar caería.

Claudia y Rodri aclaran si pasó algo entre ellos tras las sospechas

Entre todos los comentarios más llamativos surgidos durante el debate final, hubo uno que resonó entre las parejas. Gerard llegaba a la sala para desvelar ante Sandra Barneda que supuestamente Claudia y Rodri se habían liado, lo que provocó una gran pelea entre la pareja. En este contexto, la presentadora no ha dudado en preguntar directamente a los participantes de 'La isla de las tentaciones'. Rodri se ponía serio para explicar lo sucedido: "Nos acostamos. Claro que es mentira, es una mentira. Yo estaba discutiendo con Elena y me fui a hablar con Claudia", a lo que confirma Claudia: "No pasó nada".

Sin embargo, la que fuera pareja de Rodri deja claro que "se fueron cuatro horas y yo le dije a Gerard que si había pasado algo entre ellos que la iba a liar". Claudia detalla que "no pasó absolutamente nada".