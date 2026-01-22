Leticia Requejo y Alexia Rivas hablan con los protagonistas y cuentan los detalles en 'El tiempo justo'

Así es Valeri, la examante de Álvaro Muñoz Escassi que se le relaciona con José Luis Ábalos

Álvaro Muñoz Escassi el que ha mantenido una guerra judicial con su examante, Valeri, desde hace un tiempo ha tomado una determinante decisión: él ha retirado la denuncia que interpuso por extorsión.

Ambos se volvían a ver las caras en los juzgados, donde él tomaba una decisión, como él mismo comentaba: "Ya está el tema terminado, sin sentencia, le he dicho que nos olvidamos del tema, que ya está bien y se acabó". Algo a lo que ella también reaccionaba: "Excelente, ha renunciado a la denuncia. No tenía pruebas de nada, no tenía cómo hacer para desmontar mi verdad. Yo no estoy satisfecha, ahora viene mi verdad, le voy a denunciar yo por denuncia falsa, me ha dejado por el suelo".

Las informaciones de Leticia Requejo y Alexia Rivas tras hablar con los protagonistas

En 'El tiempo justo', Leticia Requejo, tras hablar con Álvaro Muñoz Escassi, daba más detalles sobre esto: "Me dice que no es que se haya echado para atrás, le ha dado pereza seguir teniendo algo a resolver con Valeri, directamente no quiere más problemas y no la quiere seguir haciendo daño, ha decidido echar la denuncia para atrás y se archiva la causa".

Por su parte, Alexia Rivas tenía otra información tras hablar con Valeri: "En esta denuncia lo que él aporta en el juzgado que Valeri le envía supuestamente a María José Suárez y un perito dice que estos mensajes son falsos, además María José testifica y dice que es verdad, que Valeri no le mandó nunca estos mensajes. Lo que dice Valeri es que, probablemente, esta denuncia fuera para que ella no pudiera acudir a platós de televisión, Álvaro ganar tiempo y que ella no pudiera contar lo que sabía".