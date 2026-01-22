Logo de telecincotelecinco
Álvaro Muñoz Escassi

Álvaro Muñoz Escassi retira la demanda contra Valeri, su examante: todos los detalles

Álvaro Muñoz Escassi y Valeri.. Telecinco.es
Álvaro Muñoz Escassi el que ha mantenido una guerra judicial con su examante, Valeri, desde hace un tiempo ha tomado una determinante decisión: él ha retirado la denuncia que interpuso por extorsión.

Ambos se volvían a ver las caras en los juzgados, donde él tomaba una decisión, como él mismo comentaba: "Ya está el tema terminado, sin sentencia, le he dicho que nos olvidamos del tema, que ya está bien y se acabó". Algo a lo que ella también reaccionaba: "Excelente, ha renunciado a la denuncia. No tenía pruebas de nada, no tenía cómo hacer para desmontar mi verdad. Yo no estoy satisfecha, ahora viene mi verdad, le voy a denunciar yo por denuncia falsa, me ha dejado por el suelo".

Las informaciones de Leticia Requejo y Alexia Rivas tras hablar con los protagonistas

En 'El tiempo justo', Leticia Requejo, tras hablar con Álvaro Muñoz Escassi, daba más detalles sobre esto: "Me dice que no es que se haya echado para atrás, le ha dado pereza seguir teniendo algo a resolver con Valeri, directamente no quiere más problemas y no la quiere seguir haciendo daño, ha decidido echar la denuncia para atrás y se archiva la causa".

Por su parte, Alexia Rivas tenía otra información tras hablar con Valeri: "En esta denuncia lo que él aporta en el juzgado que Valeri le envía supuestamente a María José Suárez y un perito dice que estos mensajes son falsos, además María José testifica y dice que es verdad, que Valeri no le mandó nunca estos mensajes. Lo que dice Valeri es que, probablemente, esta denuncia fuera para que ella no pudiera acudir a platós de televisión, Álvaro ganar tiempo y que ella no pudiera contar lo que sabía".

