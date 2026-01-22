Ana Carrillo 22 ENE 2026 - 19:18h.

Jessica Bueno ha acudido por primera vez a un evento acompañada por su nuevo novio, un violinista llamado Roberto con el que ha recuperado la ilusión en el amor tras su ruptura con Luitingo. En plató, Alexia Rivas ha recordado que ya contó las advertencias que le había hecho a la modelo sobre este chico a raíz de haber hablado con la expareja de él y ha desvelado que también le informó de que él había estado con otra famosa, exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

La colaboradora ha explicado que se encontró en los pasillos de Mediaset "hace aproximadamente dos semanas" con la exconcursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes All Stars': "Le digo que su novio ha estado con una famosa y a Jessica se le tuerce el gesto, pone mala cara, no le gusta". La identidad de esa famosa es Fiama Rodríguez, conocida por haber sido tronista en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y por haber participado en la primera edición de 'La isla de las tentaciones' junto a Álex Bueno y en la tercera edición como tentadora VIP, iniciando luego una relación con Manuel González, ahora concursante de 'GH DÚO'.

"Rober también dejó a una novia anónima por estar con esta famosa, o sea, repite el modus operandi", ha asegurado Alexia Rivas, que hace semanas contó que Rober había dejado a su novia y madre de su hijo de diez meses para iniciar una relación con Jessica. "Pero lo importante de todo esto es que Jessica me dijo que no sabía nada de todo esto [...] La noté que no le gustaba nada el tema", ha añadido la periodista.

Su compañera Leticia Requejo ha querido hacer un apunte sobre el nuevo novio de la ex de Kiko Rivera: "Rober está encantado con Jessica y con la vida que le da Jessica, me refiero a pasearse, entrar, salir, los focos, es un chico que está cómodo delante de la cámara, él no comparte el tema anonimato".