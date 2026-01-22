Miguel Salazar Madrid, 22 ENE 2026 - 20:25h.

Según María Eugenia Yagüe, el artista ya está buscando colegio en el Principado para matricular a sus hijos

Miguel Bosé, traicionado por su hermana Lucía Dominguín al darle a Nacho Palau un papel clave en su familia

Compartir







Miguel Bosé ya está organizando la forma de venirse a vivir más cerca de España. La periodista María Eugenia Yagüe ha confirmado en directo en 'El tiempo justo' que el intérprete de éxitos como 'Amante Bandido' o 'Morena Mía' se muda a Andorra. Lo hace tras una larga estancia en Mexico, donde ha vivido desde el 2018 junto a sus dos hijos.

Ese mismo año, Bosé apareció en las listas de defraudadores de Agencia Tributaria. Le debía por aquél entonces al fisco una deuda de un millón de euros.

Recordemos que Andorra es un país al que muchos youtubers han trasladadosu residencia fiscal para evitar pagar impuestos en España. Ahora, el artista estaría despuesto a mudarse al Principado aunque para ello debe cumplir con una serie de requisitos que la periodista ha compartido en el programa de Telecinco.

"¿Qué es lo que puede tener ahora? Una situación de residencia pasiva, para la cual necesita abrir cuenta en Andorra de 50.000 euros", comenta Yagüe. Además de esto, Miguel Bosé debería hacer un gran desembolso para lograr la residencia en el país ubicado en plenos Pirineos.

Bosé planea matricular a sus hijos en un prestigioso colegio de Andorra

"Debería invertir por valor en este momento de 600.000 euros, pero ya hay una ley nueva que amplía esa cantidad y tiene que comprar una casa por un mínimo de un millón de euros", explica la periodista como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Miguel Bosé también deberá residir al menos tres meses al año en Andorra.

Durante una entrevista con Joaquín Prat en 2023, Bosé explicó que durante el verano suele estar en España, más concretamente en Mallorca. También hay otro trámite que ya está gestionando el cantante: el nuevo colegio en el que estudiarán sus hijos.

"Ha estado hablando con un colegio muy bueno, en el que estudia el hijo de unos amigos míos", informa Yagüe.