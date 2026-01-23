Lidia González 23 ENE 2026 - 17:17h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ hace una cronología desde que salió de República Dominicana hasta la dura conversación con sus padres

Darío Linero lanza una petición a Almudena Porras tras su reencuentro

Darío Linero ha mencionado, en muchas ocasiones, a su familia durante su paso por República Dominicana y esta ocasión no iba a ser una excepción. Después de explicar en qué punto se encuentra sentimentalmente, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa cómo se tomaron sus padres su ruptura con Almudena Porras. El influencer explica cómo se enfrentó a ese complicado momento y se sincera al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado en Mediaset Infinity!

A lo largo del programa, el creador de contenido ha repetido muchas veces el gran peso que tenían las familias en su relación con Almudena y el lazo tan grande que eso significaba para él. Por eso, como él mismo asume ahora, tenía mucho miedo de comunicarles que había roto con la andaluza y aún más por la manera en la que sucedió. “Le dije a mi hermana que se lo dijera”, admite el influencer.

Darío hace una cronología completa de lo que pasó desde que salió de República Dominicana hasta que tuvo la conversación con sus padres; además, explica cuál es el pensamiento que tienen tras haber visto la emisión del reality. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera y explica cómo vivió este importante momento al que tanto temía.

Capítulo completo: Darío Linero cuenta cómo ha vivido su familia la emisión de ‘LIDLT’

A pesar de que ya conocían el desenlace de lo que había ocurrido entre Darío Linero y Almudena Porras en ‘La isla de las tentaciones’, a la familia del andaluz todavía le quedaba vivir la emisión del programa. El creador de contenido explica cómo ha sido el proceso durante estos meses y cuenta qué han opinado sus padres sobre las actitudes que ha tenido en el programa.

Darío Linero se sienta, por primera vez, frente a las cámaras de mtmad para contar todo lo que ha callado durante estos meses. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta lo que piensan sus padres de su ruptura con Almudena Porras y cómo fue la conversación en la que les contó lo que había sucedido. Además, habla sobre sus inseguridades físicas y cuenta a qué se dedica tras abandonar la empresa en la que trabajaba con el que fuera su suegro. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, en Mediaset Infinity!